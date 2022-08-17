Міністри оборони Британії та РФ провели таємну розмову за 2 тижні до вторгнення в Україну: деталі

Бен Воллес та Сергій Шойгу проводили таємну розмову / Колаж фото Вікіпедія, ТАСС

За два тижні до повномасштабного вторгнення міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрічався з міністром оборони Великобританії Беном Воллесом. Вони провели таємну розмову у Москві 11 лютого. Як виявилось, Шойгу збрехав Воллесу, дивлячись прямо в очі. Про це повідомляє Washington Post.

Воллес хотів провести переговори щодо вимог Путіна про розширення НАТО та діяльність Альянсу у Східній Європі, одну Шойгу відмовив.

Британський міністр зазначив, що у випадку вторгнення в Україну, українці будуть боротися до останнього.

"Я знаю українців, я відвідував Україну 5 разів, і вони боротимуться! - сказав Воллес. - Моя мати - українка. Це все частина нашої країни, - відповів Шойгу".

Тоді Воллес попередив Шойгу про те, що світ накладе жорсткі санкції. Однак це не налякало представника РФ. Він зазначив, що росіяни "можуть страждати, як ніхто інший".

Наприкінці зустрічі він запевнив, що в РФ нібито "немає планів вторгнення в Україну".

Раніше російський опозиційний політик Геннадій Гудков висловив думку, що Путін вже більше не готує нових наступів в Україні. Йому зараз потрібен мир, а не пауза у війні. Тому для нього зараз єдиною метою є завершити війну, не програвши її, щоб він міг пред'явити своєму суспільству хоч якусь перемогу. З цієї причини він може запропонувати Україні "компроміс".

Нагадаємо, аналітики ISW зазначають, що російські окупанти на Херсонщині, яких ЗСУ відрізали від постачання, вдаривши по мостах, тепер найімовірніше нездатні підтримувати масштабні механізовані операції в Херсонській області і не зможуть відбивати контратаки українських військових.

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