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Британія виділила понад 63 млн доларів Україні: всі подробиці

24 серпня 2022, 17:33

Також Британія готується передати Україні транспортні засоби для пошуку мін у водах.

Україна Британія
Україна та Британія / МЗС України

Великобританія в День Незалежності виділяє Україні новий пакет військової допомоги на більш ніж 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів).

Як повідомляє уряд Британії, Україна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил.

Дрони мають розмір менше мобільного телефону, а навчитися керувати ними можна за 20 хвилин. Безпілотник передає відео в реальному часі і робить нерухомі зображення.

Також Британія готується передати Україні транспортні засоби для пошуку мін у водах. Найближчими тижнями українські військові пройдуть спеціальні навчання.

Візит Джонсона до Києва

Сьогодні у День Незалежності до столиці прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон.

Глава британського уряду привітав українців зі святом і підкреслив, що його країна продовжує надавати підтримку.

На спільній пресконференції в Києві український лідер вручив британському прем'єру орден.

"Я маю честь вручити Борису від імені всіх українців Орден Свободи, ця нагорода повністю відображає те, що він робить для нашої країни і для всієї Європи", - сказав Зеленський.

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Британия Володимир Зеленський Борис Джонсон
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