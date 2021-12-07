Про Україну і стабільність між країнами: стартували переговори Байдена і Путіна

Байден розмовляє з Путіним / Reuters

Стартували переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, в рамках яких лідери збираються обговорити Україну.

За даними "РИА Новости", серед тем, винесених на обговорення президентів:

військові дії Росії біля кордонів України,

стратегічна стабільність між країнами,

кібернетичні і регіональні проблеми.

Також очікується, що після розмови з Путіним Байден поговорить з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами радника глави офісу президента Михайла Подоляка, влада очікує, що переговори Байдена з Путіним дещо прояснять сформовану картину між Україною і РФ, а також знизять рівень агресивності з боку Москви.

"Обидві сторони цілком ясно дали зрозуміти, з чим виходять на ці переговори. Але що конкретно може перейти з можливого в практичний вимір - можна буде сказати тільки за підсумками переговорів", - заявив Подоляк.

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Також відомо, що міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до Байдена з проханням, щоб той на переговорах з Путіним відкинув "червоні лінії" Кремля і твердо виступив проти позиції Москви, що вимагає гарантій не прийняття України НАТО.

Тим часом, за даними Reuters, яке посилається на чиновників з адміністрації американського президента, Байден збирається пригрозити Путіну санкціями проти великих банків Росії.

"Санкції, які, за словами одного джерела, можуть бути введені проти найбільших російських банків, а також (вплинуть – ред.) на здатність Москви конвертувати рублі в долари та інші валюти , були розроблені для того, щоб Путін відмовився від використання десятків тисяч військ, зосереджених біля кордону з Україною", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, проривів на переговорах президента Росії Володимира Путіна і господаря Білого дому Джо Байдена чекати не потрібно, оскільки це буде робоча розмова, яка відбудеться в складний період. У ситуації з військами біля кордонів України і нібито "просуванням НАТО на схід" лідери держав показують, що вони готові до переговорів. Москва, мовляв, ні на кого не збиралася нападати, однак у держави є свої червоні лінії. Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Переговори Байдена і Путіна

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков у листопаді заявив про те, що діяльність НАТО нібито загрожує російським кордонам, тому Кремль має намір наполягати на переговорах з США з цього питання і ситуації з Україною. Також російська влада говорила про роботу, пов'язану з організацією зустрічі Путіна з господарем Білого дому Байденом.

Втім, у Білому домі заперечували ймовірність не тільки зустрічі Байдена і Путіна, але і можливих переговорів. Прессекретар американського президента Джен Псакі говорила, що у Вашингтоні нічого не знають про це питання.

Однак на початку грудня в Білому домі оголосили про те, що Байден проведе переговори з Путіним 7 грудня. В ході розмови він підтвердить підтримку територіальної цілісності і суверенітету України і поговорить з Путіним про війська навколо українських кордонів.