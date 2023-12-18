Загородній спрогнозував, чи варто чекати українцям виборів у 2024-му

Дуже багато, каже Тарас Загородній, в плані виборів залежить від того, яка ситуація складеться навколо фігури головкому ВСУ Валерія Залужного.

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На думку Тараса Загороднього, українське суспільство поки не хоче виборів / колаж Главред, фото УНІАН

В українському суспільстві поки немає запиту на проведення виборів у 2024 році. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

"Знову ж таки все буде залежати від запиту суспільства, а люди поки не хочуть виборів. Це не на часі зараз. Планові парламентські вибори ми вже пропустили – вони мали відбутися наприкінці жовтня 2023 року. Також незабаром мали б відбутися планові президентські вибори, але законодавство – Конституція – дозволяє не проводити їх. Ця норма Конституції у нас вже використовувалася, коли 2004 році Кучма пересидів свій термін приблизно на півроку через Помаранчеву революцію, проведення третього туру виборів тощо", - сказав він.

Дуже багато, каже Загородній, залежить від того, яка ситуація складеться навколо фігури головкому ЗСУ Валерія Залужного.

"Поки суспільство не хоче ніяких виборів, але його думка може змінитися. І істотну роль тут буде грати фактор Залужного: якщо він буде звільнений з яких-небудь причин або сам піде у відставку, з'явиться консолідуюча фігура, навколо якої будуть об'єднуватися незадоволені владою, і люди будуть вимагати проведення виборів, тому що захочуть бачити при владі Залужного", ‒ підсумував він.

Дивіться на відео інтерв'ю Тарасу Загородньому:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Вибори в Україні під час війни

Нагадаємо, що президент Зеленський назвав 2 умови для проведення виборів в Україні під час війни. Незважаючи на складну ситуацію, це цілком реально зробити, однак необхідно забезпечити безпеку, вважає президент України.

В Раді повідомили умову проведення виборів в Україні. Заступник голови ВР України Олександр Корнієнко назвав умову для проведення виборів в Україні. Від повідомив, що для цього має бути створений спеціальний закон.

У ЦВК зробили заяву про повноваження Зеленського і розкрили про майбутні вибори. Заступник голови ЦВК зазначив, що згідно з чинним законодавством, будь-які вибори під час воєнного стану не проводяться.

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