Зустріч Зеленського і глави німецького МЗС скасували через розбіжності з питання зброї - CNN

Володимир Зеленський та Анналена Бербок / колаж УНІАН / Reuters

Зустріч Міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок з президентом України Володимиром Зеленським скасована. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

За словами джерела журналістів, близького до Кабінету Міністрів, зустріч не відбулася нібито через те, що Бербок так не дала дипломатичними каналами відповідь на питання ‒ чи відмовиться влада ФРН від трубопроводу "Північний потік-2", якщо Російська Федерація вторгнеться в Україну.

Крім того, додала Бербок, зустріч була скасована через "відмову Німеччини надавати Києву будь-яку військову допомогу прямо або побічно".

"Багато хто в Східній Європі та Києві все частіше розглядають Німеччину, скоріше, як союзника Росії, ніж як союзника заходу. І вони так поводяться - подивіться на колишнього канцлера Шредера", - заявив співрозмовник телеканалу.

Офіційною ж причиною скасування зустрічі Бербок і Зеленського нібито назвуть помилку в розкладі політиків.

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Сам же федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю телеканалу CNN заявив, що про скасування зустрічі керівниці німецького МЗС і президента України нічого не знає.

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Нагадаємо, раніше країни НАТО встановили "повітряний міст" для поставок озброєння і боєприпасів в Україну. До таких заходів Альянс вдався, щоб стримати можливе вторгнення російських військ.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, вже відомо, що США передасть Україні п'ять транспортних вертольотів Мі-17.

Крім того, українських військових вже навчають інструктори з США, Великобританії, Канади, Польщі.

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