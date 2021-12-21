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Зеленський зробив заяву про відправку нового плану щодо Донбасу США, Росії, Німеччині та Франції

21 грудня 2021, 22:50

План передбачає участь у перемовинах країн нормандського формату і США, сказав Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський, прес-марафон, прес-конференція
Новий план України щодо Донбасу відправили і до Росії - Зеленський / УНІАН

Офіційний Київ розробив і направив країнам-партнерам ініціативу, в якій вказані 10 кроків, спрямованих на розблокування мирного процесу вирішення конфлікту на Донбасі. Документ було передано Парижу, Берліну та Москві. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє пресслужба Офісу глави держави, покроковий механізм врегулювання конфлікту на Донбасі містить 10 пунктів. План вже відправили Німеччині, Франції та Росії.

читайте такожЗапуск "Мінська" в обмін на нормандський формат: Путін вибухнув ультиматумом Україні щодо ДонбасуЗа його словами, реалізувати ці десять кроків можна за допомогою Парижа, Берліна, і США.

"Ми передали ці кроки і президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не має наміру йти на головну вимогу Росії – перемовини з російськими окупаційними адміністраціями "ЛДНР". Москва є стороною конфлікту, а не посередником, як стверджує російська влада.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що Київ вивчає варіанти підключення США до перемовин на Донбасі, і готовий до реалізації сценарію прямого російсько-українського діалогу за участю глави Кремля Володимира Путіна.

15 грудня Зеленський провів перемовини з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Шольцем. Сторони домовилися про продовження діалогу щодо Донбасу в рамках нормандського формату і забезпечення реалізації паризьких домовленостей 2019 року. Вони закликали Росію дотримуватися конструктивної позиції.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак 21 грудня зробив заяву про те, що Україна відправила країнам-партнерам новий план щодо Донбасу, в якому містяться 10 пунктів, спрямованих на врегулювання конфлікту. За його словами, влада у США вже прийняла рішення підключитися до перемовин. Проводиться діалог з Великобританією. Києву готова допомагати і Туреччина.

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