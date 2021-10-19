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Зустріч Зеленського з Путіним: Лавров різко відповів на пропозицію президента України

19 жовтня 2021, 17:59

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Глава МЗС РФ назвав заяви Зеленського фантазіями / Reuters

У Кремлі відреагували на слова президента України Володимира Зеленського про готовність зустрітися з Путіним "в будь-якому форматі".

Різку заяву зробив глава МЗС РФ Сергій Лавров, пишуть росЗМІ.

"Якщо реагувати на всі публічні заяви з Києва з приводу можливих контактів на тому чи іншому рівні і з приводу взагалі всього, що відбувається на Донбасі і навколо України, ну, напевно, не вистачить навіть вигадки, щоб все це охопити", — сказав Лавров.

Російський міністр назвав заяви Зеленського про бажання зустрітися з Путіним "фантазіями".

читайте такожЗустріч Зеленського з Путіним: у Кремлі розповіли про переговори з офісом президента"Вони (українська влада — ред.) фантазують повсюдно і щодня. Це потік свідомості, і я навіть не буду це коментувати", — заявив дипломат.

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Зустріч з Путіним: що пропонував Зеленський

Український президент говорив, що готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним у будь-якому форматі.

"Україна, в свою чергу, зацікавлена у зустрічі з президентом Росії в будь-якому форматі", - заявив Зеленський.

Президент також зазначив, що сподівається на зустріч "Нормандської четвірки" у складі Німеччини, Росії, України та Франції.

Раніше ми повідомляли, що прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі керівників України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - сказав він.

Автор: Сергій Кущ
viber
Володимир Зеленський Володимир Путін Сергій Лавров
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