У Путіна поскаржилися на складнощі в переговорах із Зеленським і назвали причину

Володимир Зеленський і Володимир Путін / УНІАН, Reuters

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав поганими перспективи зустрічі керівників України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

"Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади", - сказав він в інтерв'ю на телеканалі Росія 1.

Пєсков традиційно звинуватив Україну в невиконанні Мінських домовленостей. "Саме вони зараз проводять законопроект про так званий перехідний період, який де факто означатиме вихід Києва з Мінських домовленостей", - сказав він.

"Тому поки перспективи погані", - додав Пєсков.

Зокрема, представник Кремля звернув увагу, що Зеленський називає Росію стороною конфлікту в Донбасі.

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"Учасники конфлікту описані в Мінському комплексі заходів, який, і Мінський комплекс заходів, він же є документом Організації об'єднаних націй. І, відповідно, якщо президент України не визнає документ Організації об'єднаних націй і де-факто ставить під питання підпис президента України під цим документом, ну, як тут можна спілкуватися", - сказав він.

Відповідаючи на питання про перспективи проведення саміту в "нормандському форматі", Пєсков пояснив, що, "щоб збиратися главам держав все-таки потрібно, щоб хтось зробив домашню роботу і підготував якийсь фундамент".

Читайте такжеУ Путіна відповіли на пропозицію Зеленського про зустріч і назвали умову

Пропозиція Зеленського про зустріч з Путіним

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак, він упевнений, що оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "несподіваний результат".

"Я хотів би зустрітися з президентом Росії. Мені зрозуміло, що в форматі тет-а-тет зустріч може бути досить предметною. Мені зрозуміло, що оточення президента Росії не хоче, щоб ми зустрічалися тет-а-тет, тому що це може принести несподіваний результат", - особливо зазначив лідер України.

Також Зеленський готовий до зустрічі в нормандському форматі.

Раніше Зеленський заявив, що Банкова веде переговори з Кремлем з питання організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков у відповідь сказав, що Москва і Київ не ведуть конкретних переговорів щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

В офісі президента України спростували слова Пєскова про переговори Путіна і Зеленського і підкреслили, що таку заяву можна трактувати як "банальний психологічний прийом" Москви.