УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Зустріч Рамштайн-6 увійде в історію: Україні допоможуть закрити небо від агресії РФ

12 жовтня 2022, 22:10

Рішення щодо систем протиповітряної оборони - це те, що потрібно Україні, сказав Андрій Єрмак.

ППО Україна, Рамштайн
Україна може отримати посилення ППО за підсумками зустрічі в форматі Рамштайн / Колаж Арміяінформ, Facebook Г. Маляр

Під час зустрічі Рамштайн-6 ухвалюються рішення, завдяки яким вона увійде в історію. Україна отримає нові системи ППО і зможе закрити небо від загроз Росії з повітря. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що на засіданні союзників України у форматі Рамштайн, яке проходить у середу, 12 жовтня, ухвалюються потрібні для нашої держави рішення щодо ППО. Постачання нових ЗРК допоможуть Україні закрити небо від ворожих атак.

"Посилення системи ППО України - це те, що нам потрібно. Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття нашого неба. Саме сучасні системи ППО для України були темою наших останніх розмов з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном", - підкреслив Андрій Єрмак.

Військова допомога Україні від США

На початку жовтня посол України в Штатах Оксана Маркарова зробила заяву про те, що Київ і Вашингтон обговорюють можливість постачань далекобійних ракет. Дипломатка зазначила, що Україна не проти радитися із Заходом щодо цілей у разі отримання ракет дальністю більше 100 кілометрів.

Президент США Джо Байден 4 жовтня зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. За підсумками розмови лідерів двох держав стало відомо, що Україна отримає військову допомогу на суму 625 мільйонів доларів. До пакету включили і додаткові РСЗВ HIMARS.

Глава Міноборони України Олексій Резніков 11 жовтня розповів, що Україна вже отримала 4 додаткових одиниць HIMARS. Відомості підтвердили і в Офісі президента Зеленського.

Дивіться відео ТСН - чи нададуть Україні ППО за результатами "Раммштайна"

Інші новини:

ПВО Офіс президента Андрій Єрмак
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:10

Зустріч Рамштайн-6 увійде в історію: Україні допоможуть закрити небо від агресії РФ

21:57

Як позбутися від лупи вдома і без дорогих засобів

21:55

Гороскоп на завтра 13 жовтня 2022: Тельцям - успіх, Стрільцям - знайомство, Рибам - зміна планівВідео

20:50

Воїн ЗСУ втратив руку та покинув наречену: дівчина його розшукала та запропонувала одружитися

20:45

Якщо додали забагато порошку у пральну машину: що робити і які можуть бути наслідки

Реклама
20:40

Франція обіцяє передати Україні три оновлені аналоги HIMARS – BBCВідео

20:29

Зеленський покарав Януковича жорсткими санкціями: всі подробиціВідео

20:19

Прикмети на 14 жовтня: які 5 речей не можна робити на Покрову Пресвятої Богородиці, щоб біду не залучитиВідео

20:09

Які 5 імен приносять бідність і проблеми з грошимаВідео

20:02

Під Херсоном загинув чемпіон Європи і батько трьох дітей: на фронт він пішов добровольцем

19:45

Михайлов висловився про Пугачову і "благословив" росіян на смерть в Україні

19:37

Аня, що з обличчям: зрадниця Сєдокова поскаржилася, що не може отримати лікування в РФ

19:26

Україна вдарить по військах РФ прямо на кордоні в разі нової агресії Москви з БілорусіВідео

19:22

У Путіна немає зброї, щоб переломити хід війниПогляд

19:00

ЗСУ "відкобзонять" ще більше росіян: Україна отримає від Німеччини додаткові РСЗВ та САУ

18:50

Високі стосунки: Дмитро Монатік розповів, як дружина вибирала подарунки для його подружок

18:42

Коштує копійки, а користі на мільйон: як використовують господарське мило

18:35

Канада виділяє Україні 47 млн доларів: на що витратять грошіВідео

18:00

Притула надіслав осоромленому Ілону Маску книгу з історії УкраїниВідео

17:59

Байден жорстко відповів на ядерні погрози Путіна і ракетні удари по УкраїніВідео

Реклама
17:45

Путіну хочуть "підкласти свиню": Огризко розповів, хто пішов проти диктатораВідео

17:39

У столиці відкриються Алеї пам’яті захисників УкраїниВідео новости компании

17:10

"Кошмар, це що за чудо": Кіркоров змінив імідж і шокував усіхВідео

17:04

Олександр Педан показав рідкісне фото своєї "гранатової" дружини

16:55

"Досить бухати, хлопці! Весь світ регоче!": Ветлицька обложила росіян

16:48

Командир кинув і втік: "чмобік" здався в полон у першому бою і розповів про купу проблем в армії РФВідео

16:45

"Старий людоїд!": Тіна Кароль рознесла Путіна прокльонами

16:43

Починається кривавий період: Україну чекають масові руйнування і лиха - гороскопВідео

16:23

Рамштайн-6: ЗСУ змінили динаміку війни, допомога Україні посилиться - ПентагонВідео

16:23

Прикмети на 13 жовтня: які 2 речі не можна робити в найнебезпечніший день жовтняВідео

16:09

"Путіна хочуть зробити цапом відбувайлом": дипломат розповів про переговори наближених диктатора із ЗаходомВідео

16:07

"Перестаньте постити Земфіру": Осадча закликала українців не шукати "хороших росіян"

16:01

Дати більше ППО: генсек НАТО заявив про збільшення військової допомоги Україні

15:56

"Сподіваюся, що наступного року ми тебе звільнимо": Сенцов емоційно звернувся до Криму

15:11

В Україні впадуть ціни на яйця: коли чекатиВідео

15:08

Зірка Теорії великого вибуху Кейлі Куоко вагітна первістком

15:05

ФСБ підготувала план відступу для своїх офіцерів з окупованої УкраїниВідео

15:01

Зима буде дуже важкою: коли чекати аномальних морозівВідео

14:53

Єфросиніна гнівно обрушилася на росіян, які пораділи ракетним ударам по УкраїніВідео

14:52

6-річна дівчинка втратила обидві ноги через обстріл окупантами НікополяФотоВідео

Реклама
14:49

Путіна чекає смерть: його усунуть впливові в РФ люди - ОгризкоВідео

14:23

Окупанти залишилися відразу без 4 вертольотів: ЗСУ за 18 хвилин покошмарили війська ПутінаВідео

14:21

Ксенія Мішина в спідній білизні оголила сталевий прес і похизувалася чудесами гнучкості

14:14

В Італії українці провчили італійця за прапор РФ: закидали яйцями і змусили знятиВідео

14:07

"Можна разок": росіянка в Німеччині закликала Путіна бомбити ДрезденВідео

14:06

Видавлювати по краплі: як заощадити воду в домашніх умовах

13:37

РФ розпадеться або її контролюватиме Захід: дипломат пояснив, що в Росії є 2 варіанти майбутньогоВідео

13:27

Смачні млинці на Покрову Пресвятої Богородиці, які приносять багатство в будинок: швидкий рецептВідео

12:54

Проїхав 2 тис. км і "денацифікувався": ЗСУ ліквідували беззубого старшину з Пермського краюВідео

12:40

Уперше в історії людству вдалося змінити траєкторію руху астероїда

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти