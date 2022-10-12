Зустріч Рамштайн-6 увійде в історію: Україні допоможуть закрити небо від агресії РФ

Рішення щодо систем протиповітряної оборони - це те, що потрібно Україні, сказав Андрій Єрмак.
Під час зустрічі Рамштайн-6 ухвалюються рішення, завдяки яким вона увійде в історію. Україна отримає нові системи ППО і зможе закрити небо від загроз Росії з повітря. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що на засіданні союзників України у форматі Рамштайн, яке проходить у середу, 12 жовтня, ухвалюються потрібні для нашої держави рішення щодо ППО. Постачання нових ЗРК допоможуть Україні закрити небо від ворожих атак.
"Посилення системи ППО України - це те, що нам потрібно. Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття нашого неба. Саме сучасні системи ППО для України були темою наших останніх розмов з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном", - підкреслив Андрій Єрмак.
Військова допомога Україні від США
На початку жовтня посол України в Штатах Оксана Маркарова зробила заяву про те, що Київ і Вашингтон обговорюють можливість постачань далекобійних ракет. Дипломатка зазначила, що Україна не проти радитися із Заходом щодо цілей у разі отримання ракет дальністю більше 100 кілометрів.
Президент США Джо Байден 4 жовтня зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. За підсумками розмови лідерів двох держав стало відомо, що Україна отримає військову допомогу на суму 625 мільйонів доларів. До пакету включили і додаткові РСЗВ HIMARS.
Глава Міноборони України Олексій Резніков 11 жовтня розповів, що Україна вже отримала 4 додаткових одиниць HIMARS. Відомості підтвердили і в Офісі президента Зеленського.
Дивіться відео ТСН - чи нададуть Україні ППО за результатами "Раммштайна"
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