Зеленський провів масштабні звільнення керівників військових адміністрацій на Донбасі

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників низки військових адміністрацій у Донецькій та Луганській областях, а також у Запорізькій та Херсонській областях. Про це йдеться в розпорядженні, розміщеному на сторінці Офісу президента.

В Луганській області:

Головою Старобільської районної державної адміністрації став Володимир Череватий.

В Донецькій області:

Видео дня

Начальником Покровської міської Військової адміністрації Покровського району став Сергій Добряк,

Начальником Мирноградської міської Військової адміністрації Покровського району став Юрій Ключка,

Начальником Добропільської міської Військової адміністрації Покровського району став Андрій Бондаренко,

Головою Покровської районної державної адміністрації став Володимир Замотаєв (замість Бондаренко),

Начальником Селидівської міської Військової адміністрації Покровського району став Анатолій Немченко,

Головою Волноваської районної державної адміністрації став Юрій Бакаєв (замість Немченка).

В Запорізькій області:

Головою Василівської районної державної адміністрації став Богдан Староконь (раніше він обіймав посаду в.о. голови).

В Херсонській області:

З посади голови Генічеської районної державної адміністрації був звільнений Сергій Олефіренко.

Війна РФ з Україною

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що війна в Україні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін, не буде тривати роками, але і швидкої перемоги теж не слід чекати.

Він додав, що Україна повинна зробити так, щоб у Росії не було ніякого бажання атакувати нашу державу знову.

Раніше радник ОП Олексій Арестович заявив, що контрнаступ ЗСУ на півдні нашої країни може розтягнутися на дуже тривалий термін. Він підкреслив, що головне для ЗСУ на півдні – не наземний наступ, а удари HIMARS.

Читайте також: