У Білому домі розповіли про візит Байдена в Україну

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден має намір відвідати Європу і проведе зустрічі з партнерами і союзниками. Однак, його візит в Україну цього тижня не планується.

Про це заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі в соцмережах.

За її словами, Джо Байден дійсно приїде в Європу на позачергові надзвичайні саміти.

"Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу і проти вторгнення президента Путіна в Україну. Але немає планів відвідати Україну", - написала Джен Псакі в Твіттері.

Як повідомляв Главред, переговори президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна не розвіяли побоювань Вашингтона з приводу того, що Пекін може бути готовий надати військову або фінансову підтримку Росії.

Відеодзвінок відбувся 18 березня і тривав близько двох годин.

"У Китаї повинні вирішити, як вони хочуть, щоб книги з історії дивилися на них і оцінювали їх дії. Сі Цзіньпін повинен прийняти рішення", - сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Раніше низка західних ЗМІ повідомила, що РФ звернулася до Китаю із запитом надати військову техніку і підтримку у війні з Україною, а також економічну допомогу, щоб утриматися на плаву в умовах санкцій.

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