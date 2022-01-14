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Візит Алієва: Україна та Азербайджан підписали низку важливих двосторонніх договорів

14 січня 2022, 16:43

У документах йдеться про торгівлю, землю, енергетику та інші важливі теми.

Зеленський і Алієв
Зеленський і Алієв 14 січня 2022 року / ОП

В рамках офіційного візиту в Україну президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва в п'ятницю, 14 Січня, сторони підписали шість двосторонніх документів щодо подальшої співпраці.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, серед них є спільна декларація президентів України та Азербайджану, в якій прописана позиція двох країн з різних питань і викликів.

Також сторони підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки харчових продуктів та меморандум про розвиток торгівлі між двома країнами. Йдеться про взаєморозуміння з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі.

Крім цього, підписано меморандум про співпрацю в аграрній сфері та меморандум у галузі енергетики. Останній підписаний між акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія" Нафтогаз України " і державною нафтовою компанією Азербайджану (SOCAR).

Шостим документом став меморандум про взаєморозуміння у сфері земельних відносин, який був підписаний між Державною службою України з геодезії, картографії та кадастру та Міністерством економіки Азербайджану.

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Зазначимо, зустріч проходить у Маріїнському палаці в Києві. Після неї заплановані прес-конференції президентів України та Азербайджану.

Нагадаємо, 10 січня, в Києві почалася зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини та Франції в рамках майбутніх переговорів "нормандського формату".

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