Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва і виступить у Раді

Візит глави Єврокомісії в Україну може свідчити про те, що оцінка прогресу Києва в "кандидатських" реформах буде позитивною.

https://glavred.net/politics/ursula-fon-der-lyayen-pribyla-v-kiev-i-vystupit-v-rade-nardep-10513921.html Посилання скопійоване

Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Telegram ​

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у суботу, 4 листопада, прибула до Києва та повинна виступити у Верховній Раді.

"Сьогодні до Києва прибула президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Чекаємо її виступу в парламенті", - написав в Telegram член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Візит проходить напередодні того, як Єврокомісія повинна рекомендувати почати переговори про вступ України в ЄС.

відео дня

Пізніше з'явилось фото голови Єврокомісії на вокзалі у Києві. Урсулу фон дер Ляйєн зустрів президент України Володимир Зеленський.

"Я тут, щоб обговорити шлях вступу України до ЄС", - сказала вона у столиці України.

Урсулу фон дер Ляйєн на вокзалі зустрів Володимир Зеленський / Фото: Telegram

Про можливий візит глави Єврокомісії в Україну ЗМІ писали ще минулого тижня. Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який висвітлює європейську тематику, писав, що візит Урсули фон дер Ляєн в Україну може свідчити про те, що оцінка прогресу Києва в "кандидатських" реформах буде позитивною.

"Вона б не планувала таку поїздку настільки близько до дати публікації доповідей Єврокомісії щодо розширення, якби не мала хороших новин", – писав Джозвяк у Twitter.

Як повідомляв Главред, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається почати переговори про вступ України до Євросоюзу вже цього року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомляв, що Україна може почати переговори про вступ до ЄС до кінця 2023 року, якщо не буде форс-мажорів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.