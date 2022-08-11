"Вірять, що Україна сяде за стіл переговорів": в оточенні Путіна почалася паніка - опозиціонер

Володимир Путін / скріншот

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна почалася паніка-зараз там роздумують, як з" пристойним підсумком " завершити війну в Україні

Російський опозиціонер Геннадій Гудков у коментарі 24 каналу зазначив, що оточення російського президента має намір "вийти сухими з води".

За його словами, в Кремлі розуміють: спочатку задумана і запланована війна провалилася, тепер там болісно і зі стресом шукають вихід з неї. Але поки не знаходять.

"Вони дуже сподіваються і до кінця вірять в диво, що раптом Україна сяде з ними за стіл переговорів, якщо вони замінують якусь АЕС і будуть загрожувати знищенням. У них більше ніякої надії ні на що не залишилося", - переконаний Гудков.

Також він зазначив, що у Путіна розуміють необхідність завершення війни через низку проблем для РФ. Зокрема, з економікою і діалогом зі світовою спільнотою, який практично зупинився.

"Все наростає як сніговий шар. Там це розуміють, тому у них завдання якомога швидше закінчити війну. Однак так, щоб її можна було продати за перемогу", - пояснив опозиціонер.

Нагадаємо, історик, нардеп Володимир В'ятрович розповів, що президенту РФ навмисно не говорять правди про хід війни проти України. Про поразку своєї армії він ризикує дізнатися останнім.

Раніше головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв розповів, що оточення глави РФ Володимира Путіна не знало про його намір розв'язати повномасштабну війну проти України. У такі плани диктатор не посвятив навіть найближчих своїх політичних соратників.

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