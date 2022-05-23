Вічна "стурбованість" союзників України змінилася потужною підтримкою: експерт назвав несподівану причину

Вічна "стурбованість" союзників України змінилася потужною підтримкою: експерт навалив несподівану причину / скріншот

Кожна країна, яка підтримує Україну у війні проти Росії, перш за все, переслідує свої власні прагматичні цілі та інтереси.

В чаті на Главреді політичний і економічний експерт Тарас Загородній зазначив, що зараз США почали активно допомагати Україні, тому що українці показали здатність себе захищати.

"Тому що війна України і Росії – це класична історія боротьби Давида і Голіафа. Самовіддана боротьба українців за свою країну і незалежність викликає симпатію у всього світу. Громадська думка США - на нашому боці. Коли 75% американців виступають за надання допомоги Україні – це консолідація всього суспільства. Навіть ті еліти, які, можливо, не горіли бажанням вписуватися за Україну, тепер змушені нашій країні допомагати", - пояснив експерт.

Також Загородній підкреслив, що готовність багатьох країн допомагати Україні – це заслуга не США, а українців.

читайте такожНі слова про підтримку війни Росії проти України і співпрацю з НАТО: в ОДКБ випустили заяву"Якби українці у відповідь на вторгнення Росії повели себе інакше, у світі б висловили "глибоку стурбованість", засудили б агресію РФ на словах, допомагали б українцям у таборах біженців в Європі, і на тому все", - зазначив він.

Також експерт висловився про англосаксонські країни: "вони бачать у боротьбі України та поступовій зміні її ролі нові можливості. Зокрема, вони бачать, що в Східній Європі з'являється новий центр сили – Україна. І цей центр дозволяє збалансувати Європу. Іншими словами, блок країн Східної Європи, в першу чергу, Україна і Польща, може тепер стримати ту ж Німеччину, яка занадто тяжіє останнім часом до співпраці з авторитарними режимами і випадає з євроатлантичного блоку. У цьому контексті англосаксонські країни зацікавлені допомогти Україні".

Нагадаємо, що Конгрес Сполучених Штатів Америки схвалив виділення Україні допомоги в розмірі 40 мільярдів доларів. Відповідне рішення американські законодавці прийняли в четвер, 19 травня, а 21 травня президент США Джо Байден підписав відповідний документ.

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