В СБУ назвали два сценарії завершення війни та спрогнозували терміни

У РФ може статися державний переворот, в результаті якого Володимира Путіна змістять з поста президента, не виключив Ілля Вітюк.
Війна в Україні завершитися в результаті реалізації одного з двох найбільш ймовірних сценаріїв, заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
Перший - державний переворот в Росії, в результаті якого Путіна змістять з поста президента. Таку думку він висловив в інтерв'ю для проекту Ми-Україна.
Другий варіант - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті, підкреслив представник української спецслужби.
"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільну капітуляцію, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший і триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знову довелося воювати нашим дітям або онукам", — сказав співрозмовник.
Разом з тим він висловив упевненість у здатності України перемогти навіть у короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.
"Ми зацікавлені в повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "заморожування" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було в попередні вісім років", — додав Вітюк.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.
На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".
"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.
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