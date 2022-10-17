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В СБУ назвали два сценарії завершення війни та спрогнозували терміни

17 жовтня 2022, 19:47

У РФ може статися державний переворот, в результаті якого Володимира Путіна змістять з поста президента, не виключив Ілля Вітюк.

війна, українські військові, війська України
В СБУ розкрили сценарій завершення війни / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Війна в Україні завершитися в результаті реалізації одного з двох найбільш ймовірних сценаріїв, заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

Перший - державний переворот в Росії, в результаті якого Путіна змістять з поста президента. Таку думку він висловив в інтерв'ю для проекту Ми-Україна.

Другий варіант - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті, підкреслив представник української спецслужби.

"Серед основних сценаріїв закінчення війни: зміна політичного керівництва РФ, ймовірно, через держпереворот і добровільну капітуляцію, або ж повний і остаточний розгром на фронті і розвал Росії. Другий варіант для нас кращий, хоч і довший і триваліший, адже менший ризик рецидиву. Ми не хочемо, щоб через короткий проміжок часу знову довелося воювати нашим дітям або онукам", — сказав співрозмовник.

Разом з тим він висловив упевненість у здатності України перемогти навіть у короткостроковій перспективі, проте точних дат не назвав.

"Ми зацікавлені в повній поразці РФ. Тільки тоді припиняться спроби кібервпливу на нашу державу. Але якщо відбудеться певне "заморожування" військових дій, то кібератаки продовжаться, як це було в попередні вісім років", — додав Вітюк.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що терор проти цивільного населення свідчить про відмові Росії від мирних переговорів.

На його думку,"постійний терор проти цивільного населення є очевидною відмовою Росії від справжніх переговорів".

"Терор - це злочин, за який має бути покарання. Терор на державному рівні – це один з найжахливіших міжнародних злочинів, що загрожує не тільки комусь одному в світі, але і всьому міжнародному співтовариству", - заявив він.

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