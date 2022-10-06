У Раді різко висловилися щодо нової маячні РФ про переговори

У Раді висловилися про переговори з РФ / УНІАН

В Україні різко відхилили пропозицію російського парламенту сісти за стіл переговорів, повідомила заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк в Telegram.

"Рада, що мій сьогоднішній виступ на саміті G20 в Індонезії із закликом до парламентів всіх країн світу засудити злочини росіян, псевдореферендуми і анексію наших територій підтримали всі демократії і змусило росіян вкотре збрехати про переговори, - тепер уже в парламентах", - заявив він.

За її словами, всі проголосували за анексію українських територій є військовими злочинцями. Кондратюк пояснила, що з ними ніхто ніяких переговорів не буде вести, тому що всі вони будуть відповідати в Міжнародному трибуналі.

"Відверто кажучи, від попереднього пафосу і зверхності "матвієнок" залишилася одна брехня", - додала заступник голови Верховної Ради України.

Також на цю пропозицію відреагува секретар РНБО Олексій Данілов і звернувся до спікера Радбезу Валентини Матвієнко.

"Думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед відданою Батьківщиною, убитими вами українцями і про лінію захисту в Гаазі. Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові", - йдеться в повідомленні.

За його словами, Матвієнко не має відволікатися на речі, які її вже не стосуються. Данілов запевнив, що переговори будуть, але тільки із новою російською владою.

Переговори України і Росії

Глава країни-агресора РФ Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "переговори". Причому Росія нібито не братиме участі в" діалозі "щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів із Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

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