Вступ України до НАТО: Зеленський провів важливі переговори зі Столтенбергом

Володимир Зеленський / Офіс президента, Reuters

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скоординували подальші кроки щодо вступу України до Альянсу.

"На постійному зв'язку з нашими стратегічними партнерами. Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО. Скоординували подальші кроки на шляху євроатлантичної інтеграції України", - написав президент України Володимир Зеленський у Twitter.

У свою чергу, Столтенберг після спілкування із Зеленським похвалив хоробрий український народ і ЗСУ за вражаючий прогрес у відвоюванні своєї території від російських агресорів.

Генсек НАТО зазначив, що Росія повинна припинити війну, яку вона розв'язала. Він також додав, що Альянс буде підтримувати і посилювати підтримку України стільки, скільки буде потрібно.

Україна подала заявку в НАТО

Президент Володимир Зеленський 30 вересня після оголошення главою країни-агресора РФ Путіна анексії українських територій, заявив про подання Україною заявки на вступ до НАТО. Київ розраховує на інтеграцію в Альянс за прискореною процедурою

Президент Польщі, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Чорногорії, Румунії та Словаччини 2 жовтня виступили на підтримку шляху України до НАТО. Вони закликали Альянс збільшити військову підтримку держави. Також лідери зажадали від Росії виведення військ з території України.

Глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що США підтримують прагнення України вступити в НАТО. За його словами, двері Альянсу залишаються відкритими для Києва. Але рішення щодо євроатлантичної інтеграції Києва повинні підтримати всі 30 країн.

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