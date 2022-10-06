"Давайте прямо сьогодні": соратниця Путіна заклянчила в України перемовини

Матвієнко "просить перемовин" України і Росії на рівні парламентів / Колаж УНІАН, Reuters

Спікерка Ради Федерації країни-агресора Росії Валентина Матвієнко, мовляв, закликала Київ до термінових "перемовин" на рівні парламентів. За її словами, РФ, мовляв, виступає за "діалог і мирне політичне рішення".

Як повідомляє Інтерфакс, з такою заявою вона виступила на адресу делегації України на полях 8-го саміту керівників парламентів G20 в Індонезії.

За її словами, потрібно, мовляв, терміново "спробувати зрозуміти одне одного".

"Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської "двадцятки" сядемо за стіл перемовин: парламент Росії, парламент України. Давайте спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості", - сказала Матвієнко.

Більше того, вона каже, що Москва нібито є прихильницею "перемовин, діалогу, мирного політичного рішення".

"Давайте домовлятися і сідати за стіл перемовин", - заявила глава Радфеду РФ.

Примітно, на сайті Верховної Ради зазначено, що на саміті керівників парламентів G20 українську делегацію очолює віцеспікерка Олена Кондратюк.

Перемовини України і Росії

Глава країни-агресора РФ Путін 30 вересня вирішив підписати папірці про анексію окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Після цього він вирішив запропонувати Києву, мовляв, "перемовини". Причому Росія нібито не братиме участі в "діалозі" щодо анексованих територій, а Україна, мовляв, повинна "скласти зброю".

Президент Володимир Зеленський сказав, що Київ готовий до перемовин з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних перемовинах між Києвом і Москвою. Він впровадив рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що не розмовлятиме. Указ глави української держави набув чинності з дня його опублікування.

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