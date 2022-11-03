У МЗС рознесли слова Путіна про "гарантії" щодо зерна: Україна не брала на себе нових зобов'язань

Україна не збирається використовувати зерновий коридор у військових цілях - МЗС / Колаж УНІАН

Директор країни-агресорки Росії Володимир Путін зробив заяву щодо розблокування "зернового коридору" після того, як Україна, мовляв, надала "гарантії". Однак у Києві не брали на себе жодних нових зобов'язань і не піддавали маршрут прямування продовольства небезпеці. Зрозумілі для Путіна словами щодо "зернових домовленостей" знайшли генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш і президент Туреччини Реджеп Ердоган. Про це заявив представник МЗС України Олег Ніколенко.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що Україна не брала на себе жодних нових зобов'язань щодо "зернового коридору". Київ не використовував і не збирається використовувати його для військових цілей і чітко дотримується угоди.

"Україна не використовувала і не планувала використовувати зерновий коридор у військових цілях. Українська сторона чітко дотримується положень зернової угоди. Нагадаю, що в рамках цієї угоди сторони зобов‘язалися ґарантувати безпечне та надійне середовище функціонування зернового коридору. Україна ніколи не наражала зерновий маршрут на небезпеку", - сказав Ніколенко.

Також він додав, що Росія вирішила повернутися до угоди щодо зерна завдяки активній дипломатичній роботі генерального секретаря Організації об'єднаних націй Антоніу Гуттеріша і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

"Москва повернулася до зернової угоди завдяки активній дипломатії Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша та Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. У координації з Україною вони знайшли слова, які зрозумів Путін. Це була позиція сили, а не поступок. Повернення Росії до виконання своїх зобов‘язань в рамках зернової ініціативи яскраво ілюструє дієву формулу: сильна позиція + рішучі дії = результат. Ми вдячні ООН та Туреччині за лідерство задля відновлення функціонування зернового коридору, який відіграє важливу роль в забезпеченні глобальної продовольчої безпеки", - підкреслив спікер зовнішньополітичного відомства України Олег Ніколенко.

"Вихід" Росії із "зернового коридору"

У Міноборони країни-агресорки РФ 29 жовтня заявили, що Москва призупиняє свою участь у "зерновій угоді". Мотивом рішення росіян, мовляв, стала "атака" на кораблі Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі. В них окупанти звинуватили Україну і "фахівців Великобританії". Мовляв, були атаковані "кораблі, які забезпечують безпеку зернового коридору".

Міністр інфраструктури України Олексій Кубраков 30 жовтня сказав, що Росія заблокувала "зерновий коридор". За його словами, судно Ikaria Angel з 40 тис.тонн зерна на борту для Ефіопії не змогло вийти з українського порту через дії Москви.

2 листопада директор РФ Путін після перемовин з президентом Туреччини Ердоганом і генеральним секретарем ООН Гуттерішем сказав, що Москва повертається до "зернової угоди".

Мовляв, Росія отримала "гарантії від України", згідно з якими нібито "атак", мовляв,"більше не буде".

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