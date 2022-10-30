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Данілов накинувся на Росію і різко відреагував на нову причину виходу з "зернової угоди"

30 жовтня 2022, 20:58

У окупантів зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються придумати різні приводи для виходу з "зернової угоди".

Олексій Данилов
Олексій Данилов / УНІАН, скріншот

Секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що версія РФ про запуск безпілотників, які нібито "атакували Севастопольську бухту 29 жовтня", з борту торгового судна є маячнею.

"Параноїдальний марення. Напевно, якесь осіннє загострення у представників РФ. Це просто неможливо. Кораблі, що виходять із зерном, не мають ніякого відношення до процесів, що відбуваються в нашій країні (мова про війну - ред.). Те, що вони придумують - параноїдальні речі", - сказав Олексій Данілов.

За його словами, у окупантів зараз дуже складна ситуація, тому вони намагаються придумати різні приводи для виходу з "зернової угоди".

"У них кожен день якась нова "новела", щоб звернути увагу світу, щоб з ними стали рахуватися. Але чи можна рахуватися з терористами? Я не знаю", - додав секретар РНБО.

Вибухи в Севастополі 29 жовтня

У Севастопольській бухті сталася пожежа на військових кораблях РФ. Одним з тих, які вибухнули, виявився фрегат "Адмірал Макаров", розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Він додав, що "Адмірал Макаров" є носієм крилатих ракет "Калібр". Саме з нього в липні були випущені ракети, які вдарили по Вінниці і вбили українців.

У свою чергу, в Страткомі ЗСУ заявили, що окупанти закрили головну Севастопольську переправу. Таке рішення вони прийняли через атаку дронів.

У Міноборони РФ підтвердили вибухи в Севастополі, які призвели, за їхніми даними, до пошкоджень бойових кораблів окупантів. За даними МО РФ, в атаці було задіяно 9 безпілотників і сім автономних морських безпілотних апаратів.

В результаті вибухів у бухті Севастополя Чорноморський флот РФ міг понести більш серйозні втрати, ніж про це говорили офіційно. У країні-агресорі Росії підтвердили тільки пошкодження тральщика Іван Голубець, проте насправді постраждати міг і флагман - фрегат "Адмірал Макаров".

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