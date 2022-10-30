УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Пшениця-вбивця": Зеленський висміяв "причину" виходу Росії з "зернової угоди"

30 жовтня 2022, 23:28

Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор".

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія Росії про нібито "ударах дронами по Севастопольській бухті, які були запущені з зерновозів" є вигадкою хворих людей.

"Що світ почув? Що ніби хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім - про "бойових комах", тепер - про "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну, що можна сказати? Реально - хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи", - зазначив президент.

Президент зазначив, що Росія є єдиним винуватцем підвищення цін на продукти харчування у світі.

"Через країну-агресора ряд держав Африки залишаються з катастрофічним дефіцитом продовольства", - зазначив Зеленський.

"Зерновий коридор" - це буде конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - сказав президент у зверненні.

Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор", незважаючи на свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.

Зеленський

Блокування "зернового коридору"

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

Наразі заблоковано рух 218 суден.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Зеленський зерно війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:52

Україну очікує ще один різкий стрибок цін на продукти: що подорожчає найбільше

23:28

"Пшениця-вбивця": Зеленський висміяв "причину" виходу Росії з "зернової угоди"Відео

23:04

ЗСУ підуть вперед: експерт спрогнозував, які міста звільнять на ХерсонщиніВідео

22:30

3 дні на тиждень, коли голову категорично не можна мити: можна залучити великі бідиВідео

22:28

Потужний залп артилерії ЗСУ обезголовив "елітну" танкову армію окупантів РФВідео

Реклама
22:12

"Найгірший місяць цього року": астролог Росс розповів, коли в листопаді краще нікуди не їздитиВідео

21:57

"Ланцюгові пси" Путіна "мочать" генералів: експолковник ФСБ розповів про чистки у РФВідео

21:52

"Багато будинків без світла цілий день": у Києві запровадять нові графіки відключення електроенергіїВідео

21:39

Гороскоп на листопад 2022 для Терезів: несподіванка, прибуток і любовний трикутникВідео

21:22

Зерновий шантаж: РФ заблокувала в "морському коридорі" понад 200 суденВідео

20:58

Данілов накинувся на Росію і різко відреагував на нову причину виходу з "зернової угоди"Відео

20:55

"Прильоти" біля Антонівського мосту: у захопленому РФ Херсоні прогриміли потужні вибухиВідео

20:37

Гороскоп на листопад 2022 для Дів: починається період несподіваних подій та змінВідео

20:23

"Бавовна" в Росії: після "прильоту" під Бєлгородом різко зникло світлоВідео

20:10

Прикмети на 1 листопада: які 3 речі заборонено робити, щоб не зіпсувати все життяВідео

20:05

Дженніфер Лопес показала, якою її в спальні бачить Бен Аффлек

19:59

Нова хвиля мобілізації: у ЗСУ назвали головну умову посилення призову в УкраїніВідео

19:55

Перестануть працювати: чому гроші категорично не можна зберігати в спальні

19:29

Андрій Шевченко показав рідкісне фото дорослого красеня-сина

19:27

Атака на базу ЧФ: у Севастополі могли знищити 9 кораблів РФ - капітан 1 рангуВідео

Реклама
19:12

Чи готові росіяни віддати життя за КримПогляд

19:07

"Евакуація" окупантів з Херсонщини: армія РФ хоче забрати артустановки з правого берега - ГенштабВідео

18:55

У Туреччині "навчать" Bayraktar збивати ракетами "повітря-повітря" іранські дрони-камікадзеВідео

18:34

Зеленський провів найважливіше засідання Ставки: подробиціВідео

18:30

Удар з "зернового" судна: у Шойгу вигадали новий фейк про атаку на кораблі РФВідео

18:13

Краще Чорної мамби: 16-річна донька Ольги Фреймут ледь втиснула пишні форми в облягаючий комбінезон

18:10

Влаштувала "пожежу" фанатам: знаменита українська спортсменка показала соковиті губи і пишний бюстВідео

17:59

ЗСУ пішли вперед у Бахмуті: прорвали оборону окупантів і зайняли нові позиціїВідео

17:40

Намагаються захопити вже 8 місяців: Буданов розповів, чому Росія не може відчепитись від БахмутаВідео

17:32

"Диверсійна операція": експерт висунув несподівану версію вибухів у СевастополіВідео

17:23

Юрій Романенко. Захід наважився швидше добити РосіюВідеоблоги

17:11

"Зрадника наздогнала карма": ЗСУ ліквідували окупанта з Макіївки, який воював з 2014 рокуВідео

16:59

У Зеленського розповіли, як покласти край правлінню ПутінаВідео

16:51

Листопад буде пекельним: з яких 2 міст України варто виїхати, щоб не потрапити під місиво окупантівВідео

16:18

Білий вовк йде: Генрі Кавілл більше не буде грати в серіалі Відьмак - йому знайшли заміну

16:15

Атака морських безпілотників на кораблі РФ у Севастополі: експерт розкрив деталіВідео

16:06

"Кров дітей має поставити крапку": Україна закликала Захід передати заморожені російські активиВідео

16:06

Меган Фокс повторила спокусливий образ Памели Андерсон з 1990-х

15:40

Україну атакує снігопад і вдарять морози: синоптики назвали дату різкої зміни погодиВідео

15:39

Розповість про зраду в родині та принесе багатство: що значить герань удома та які прикмети з нею пов'язані

Реклама
15:35

Загроза "блекауту": киянам анонсували новий графік відключення електроенергіїВідео

15:17

"Всі поля покриті ними і стоїть трупний запах": у ЗСУ розповіли про величезні втрати в окупантівВідео

14:55

РФ заблокувала "зерновий коридор": експорт з України неможливий - КубраковВідео

14:52

ЗСУ потужно влупили по підрозділу російського спецназу на ЛуганщиніВідео

14:28

"РФ дадуть відповідь на полі бою": МЗС про пропозицію Лаврова щодо переговорівВідео

14:18

"Чекаємо на ЗСУ": в окупованому Херсоні майорить український прапорВідео

14:17

74-річна Мей Маск показала, як виглядала в купальнику в 20 років

14:13

"Путін мене звуть": божевільна росіянка в Іспанії намагалася зірвати український мітингВідео

13:54

У Росії заговорили про переговори: Лавров розповідає про готовність ПутінаВідео

13:38

Не кожен квітникар це знає: чи можна поливати квіти кип'яченою водоюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти