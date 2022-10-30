"Пшениця-вбивця": Зеленський висміяв "причину" виходу Росії з "зернової угоди"

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія Росії про нібито "ударах дронами по Севастопольській бухті, які були запущені з зерновозів" є вигадкою хворих людей.

"Що світ почув? Що ніби хтось із зерновоза запускає дрони... Спочатку вони говорили про "бойових птахів", потім - про "бойових комах", тепер - про "бойове зерно"... Пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Ну, що можна сказати? Реально - хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи", - зазначив президент.

Президент зазначив, що Росія є єдиним винуватцем підвищення цін на продукти харчування у світі.

"Через країну-агресора ряд держав Африки залишаються з катастрофічним дефіцитом продовольства", - зазначив Зеленський.

"Зерновий коридор" - це буде конкретний приклад. Там зараз 218 доказів, що Росія не хоче ніяких справжніх угод. 218 суден, які очікують можливості вести продовольство за експортними контрактами або зайти в українські порти", - сказав президент у зверненні.

Президент зазначив, що Росія тиждень за тижнем гальмувала "зерновий коридор", незважаючи на свої ж обіцянки партнерам, і тепер заблокувала його повністю.

Блокування "зернового коридору"

Напередодні Росія заявила про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

Наразі заблоковано рух 218 суден.

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