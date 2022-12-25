Виклянчив дрони: стало відомо, як саме Путін зміг підкупити Іран

Росія вирішила перепродати Ірану те, від чого на прохання США відмовився Єгипет

Чим Росія підкупила Іран / Колаж фото УНІАН , mil.in.ua

Росія змогла виклянчити в Ірану чергову партію ударних дронів, якими окупанти тероризують українців. Виявилося, що РФ пообіцяла іранській стороні винищувачі. Про це заявляють джерела в західній розвідці, повідомляє Israelinfo.

Іран може отримати 24 винищувачі Су-35 в обмін на дрони-камікадзе Shahed.

Відомо, що ці винищувачі раніше замовляв Єгипет, але після початку повномасштабного вторгнення США переконали владу відмовитися від угоди. Після цього Кремль почав шукати нового покупця і в ході цього вирішив продати їх Ірану.

Розвідники стверджують, що іранські льотчики вже почали активно готуватися до польотів на нових винищувачах.

Участь Ірану у війні проти України

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів РФ в Україні. За останні кілька місяців Росія завдала нищівних ударів іранськими дронами-камікадзе по цивільній і критичній інфраструктурі української держави. Багато людей отримали поранення. Також є загиблі, серед них діти.

У зв’язку з такими діями Ірану глава українського МЗС ініціював розрив дипломатичних відносин України з Іраном. Дмитро Кулеба зазначив, що дії Ірану повна підлість і брехня, які Україна не буде терпіти.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що у країни-агресорки Росії немає проблем з постачанням дронів-камікадзе з Ірану. По-перше, вони з’єднані Каспійським морем, через яке можуть переправляти ударні безпілотники. По-друге, їх можуть доставляти повітрям.

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