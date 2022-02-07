У Дії проводитимуть опитування: що пропонує Кабмін

Кабмін затвердив порядок проведення опитувань з ініціатив, спрямованих на вирішення питань держуправління в різних сферах суспільного життя.
У понеділок, 7 лютого, Кабмін затвердив порядок проведення опитувань у мобільному додатку Дія, повідомляється в постанові уряду в понеділок, 7 лютого.
Кабмін затвердив порядок проведення опитувань з ініціатив, спрямованих на вирішення питань держуправління в різних сферах суспільного життя.
Тепер Мінцифри доручили в тримісячний термін забезпечити технічну можливість проведення опитування на порталі і в мобільному додатку Дія.
Як підкреслюється в затвердженому порядку, такі опитування не є голосуванням, передбаченим законом Про всеукраїнський референдум, і не виборами, передбаченими Виборчим кодексом.
Відзначається також, що опитування можуть проводитися для всіх користувачів Дії або для окремих категорій користувачів відповідно до замовлення. Питання можуть відображатися в текстовій, графічній та аудіовізуальній формі. Однак питання (як і варіанти відповідей) не можуть суперечити положенням Конституції, принципам і нормам міжнародного права, обмежувати конституційні права і свободи, бути спрямованими на ліквідацію незалежності України, тощо.
Тисяча за вакцинацію
Президент України Володимир Зеленський 15 Листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID - 19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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