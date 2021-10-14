У Мінцифрі пояснили, чому в мобільному додатку Дія так мало послуг

Банік пояснив, чому в додатку Дія недоступна послуга з отримання допомоги при народженні дитини / пресслужба Міністерства цифрової трансформації

Керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баник пояснив, чому в мобільному додатку Дія так моло послуг, якими можуть користуватися українці.

Зокрема, в інтерв'ю Главреду він прокоментував той факт, що послуга з отримання допомоги при народженні дитини доступна лише на сайті Дії та лише для стаціонарних комп'ютерів. При цьому щонайменше впродовж трьох місяців вона не працює.

"Просто є особливість - по-перше, ми дуже чутливо ставимося до появи послуг в мобільному, тому що це повинно бути просто і в кілька кліків. Такі послуги є складнішими", - пояснив Банік.

"Другий додатковий момент - для появи послуги в мобільному повинен бути накладений електронний підпис на заяву з отримання. І це трохи складніший процес - вже є відпрацьовані алгоритми саме накладень звичайних ключів за типом Приват24, а з точки зору впровадження Дії. Підпису, то тут вона поки недоступна", - додав він.

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Нагадаємо, раніше Мстислав Баник нагадав, що в Україні з 23 серпня прирівняли електронні цифрові документи до фізичних. Якщо компанії відмовляють громадянам у прийомі цифрових документів, вони можуть викликати поліцію, яка зафіксує порушення.