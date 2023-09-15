У Білому домі підтвердили зустріч Зеленського і Байдена: названа точна дата

Зустріч Байдена і Зеленського відбудеться у Вашингтоні в четвер.

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Зеленський зустрінеться з Байденом 21 вересня / Колаж: Главред, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський полетить до Вашингтона. Це відбудеться вже найближчими днями. Там він зустрінеться з президентом США Джо Байденом. Це підтвердив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Джо Байден зустрінеться з Володимиром Зеленським у четвер у Вашингтоні", - повідомляє Салліван.

Радник президента США також заявив, що промова Байдена на Генасамблеї ООН наступного тижня буде значною мірою присвячена Україні.

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Візит Зеленського до США

The Washington Post з посиланням на джерела писало про те, що президент України Володимир Зеленський після зустрічі світових лідерів на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку відправиться до Вашингтона.

Візит Зеленського був узгоджений з адміністрацією американського президента Джо Байдена, щоб підкреслити важливість для Конгресу задоволення запиту Білого дому на додатковий бюджет на суму понад 24 мільярди доларів США додаткової допомоги Україні.

Президент раніше говорив, що хоче ще раз обговорити з Байденом питання передачі Україні ракет ATACMS радіусом дії до 300 км.

Це буде другий візит Зеленського до США з початку повномасштабної війни в Україні.

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