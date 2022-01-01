У Білому домі готові покарати Кремль за Україну: в РФ заговорили про можливий зрив переговорів зі США

Олексій Пушков вважає, що переговори США і РФ можуть зірватися / УНІАН

Колишні чиновники США у сфері нацбезпеки та експерти з Росії закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таку пропозицію засудили в Росії.

Голова Комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков у своєму Telegram заявив, що оприлюднення такої інформації нібито може зірвати переговори.

"Публікація списку антиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена екс-посли США в Москві, покликана зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. В цьому і є їх головне призначення", - вважає Пушков.

Російський чиновник назвав" пекельними санкціями " можливі обмежувальні заходи, до яких готовий вдатися Вашингтон у разі нової агресії Москви проти України.

читайте також"Йому доведеться заплатити високу ціну": Байден порадив Путіну не ризикувати через УкраїнуЗа словами Пушкова, погрози новими санкціями- "вірний засіб зриву переговорів".

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Що не сподобалося Пушкову?

Американські дипломати Стівен Пайфер, Джон Гербст (колишні посли в Україні, - ред.), Майкл Макфол, Олександр Вершбоу (були послами в Росії, - ред.) і експерти закликали Вашингтон опублікувати план заходів, пов'язаний з діями Росії в разі агресії проти України. Київ, Вашингтон і НАТО повинні вживати заходів вже зараз.

Заяву підписали 24 колишніх чиновника у сфері національної безпеки, а також експерти США По Росії.

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