У Білому домі готові покарати Кремль за Україну: в РФ заговорили про можливий зрив переговорів зі США

У Росії назвали можливі обмежувальні заходи "пекельними санкціями".
Колишні чиновники США у сфері нацбезпеки та експерти з Росії закликали Вашингтон опублікувати список санкцій на випадок повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Таку пропозицію засудили в Росії.
Голова Комісії Ради Федерації РФ з інформаційної політики та взаємодії зі ЗМІ Олексій Пушков у своєму Telegram заявив, що оприлюднення такої інформації нібито може зірвати переговори.
"Публікація списку антиросійських санкцій, яку вимагають від Байдена екс-посли США в Москві, покликана зіграти підривну роль на переговорах про гарантії безпеки. В цьому і є їх головне призначення", - вважає Пушков.
Російський чиновник назвав" пекельними санкціями " можливі обмежувальні заходи, до яких готовий вдатися Вашингтон у разі нової агресії Москви проти України.
читайте також"Йому доведеться заплатити високу ціну": Байден порадив Путіну не ризикувати через УкраїнуЗа словами Пушкова, погрози новими санкціями- "вірний засіб зриву переговорів".
Що не сподобалося Пушкову?
Американські дипломати Стівен Пайфер, Джон Гербст (колишні посли в Україні, - ред.), Майкл Макфол, Олександр Вершбоу (були послами в Росії, - ред.) і експерти закликали Вашингтон опублікувати план заходів, пов'язаний з діями Росії в разі агресії проти України. Київ, Вашингтон і НАТО повинні вживати заходів вже зараз.
Заяву підписали 24 колишніх чиновника у сфері національної безпеки, а також експерти США По Росії.
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