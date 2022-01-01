Загроза військової операції РФ проти України: у США закликали Вашингтон, Київ і НАТО до удару по Москві

Дипломати закликають США попередити Росію про масштабні санкції / Getty Images

Американські дипломати Стівен Пайфер, Джон Гербст (колишні посли в Україні, - ред.), Майкл Макфол, Олександр Вершбоу (були послами у Росії, - ред.) і експерти закликали Вашингтон опублікувати план заходів, пов'язаний з діями Росії у разі агресії проти України. Київ, Вашингтон та НАТО вже повинні діяти.

Як повідомляє Associated press, заяву підписали 24 колишніх чиновника у сфері національної безпеки, а також експерти США щодо Росії. Серед них Стівен Пайфер, Джон Гербст - колишні посли в Україні, Майкл Макфол, Олександр Вершбоу, які були послами у Росії, колишній посол у Польщі Деніел Фрід, а також люди, які працювали в адміністрації Клінтона, Буша і Обами.

читайте такожНАТО стягне війська до кордонів РФ, якщо Москва нападе на Україну: у Байдена попередили про ударУ заяві йдеться про те, що Америка разом з Північноатлантичним альянсом і Україною повинна вжити негайних заходів з метою впливу на розрахунки Москви перед тим, як російська держава піде на військову ескалацію.

Також вони підкреслили, що план санкцій потрібно повідомити Росії вже зараз, щоб Москва розуміла наслідки "масштабного економічного удару", який може їй загрожувати у разі нового військового вторгнення в Україну.

Війська Росії біля кордонів України

Компанія Maxar Technologies 24 грудня продемонструвала нові супутникові знімки, які свідчать про посилення військової присутності Росії біля кордонів України. Росіяни стягнули військову техніку, у тому числі, і до окупованого Криму.

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Американські журналісти видання Foreign Policy заявили, що Міноборони України надало їм карту, на якій можна зафіксувати військову присутність РФ біля українських кордонів. Найбільше військ Росії знаходиться біля кордонів України на сході. Крім того, біля російських рубежів базуються і балістичні ракети Іскандер, в зоні досяжності яких велика територія української держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що Росія після перемовин Байдена і Путіна тільки зміцнює військову присутність біля рубежів України. Однак для наступу росіянам знадобиться мінімум 500-600 тисяч військ, тоді як наразі такої кількості контингенту біля кордонів немає.

30 грудня Данілов сказав, що військове вторгнення Росії в Україну найближчим часом малоймовірно, томук що Москва до такого розвитку подій не готова.