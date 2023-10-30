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"Ми рухаємось до мети": Кулеба заінтригував новинами щодо вступу України до ЄС

Аліна Дембіцька
30 жовтня 2023, 23:50
До кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС, підкреслив глава МЗС.
Кулеба, ЕС
Кулеба заінтригував новинами щодо вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНИАН, depositphotos.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця тижня варто чекати хороших новин у питанні щодо вступу України до Європейського Союзу. Про це глава української дипломатії сказав під час телемарафону.

Так, у відповідь на питання щодо того, що Україна очікує від звіту ЄС щодо результатів підготовки вступу до Європейського Союзу Кулеба сказав, що не може розголосити деталі.

"Ну, результати та деталі я розголошувати не буду. Але, я думаю, що з кінця цього тижня ви побачите події та новини, які будуть мати позитивний ефект. Українська влада працювала над тим, щоб виконати все, що потрібно з нашого боку. Президент контролював це... Я не одноразово казав, якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в ЄС. Наразі ми впевнено рухаємось до цієї мети, але деталі я не буду розкривати", - сказав Кулеба.

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Вступ України до ЄС

Як раніше повідомляв Главред, Європейський Союз проводить підготовку до початку офіційних переговорів з Україною щодо її вступу в блок. Видання Politico з посиланням на трьох дипломатів, обізнаних з планами лідерів ЄС зазначає, що дата проведення переговорів - грудень 2023 року. Початок офіційного переговорного процесу наприкінці 2023 року підтвердив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Також, як повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель, Україна може стати членом Євросоюзу в 2030 році.

Водночас, в Євросоюзі розглядають варіант, при якому можуть бути розморожені мільярди євро, призначені для Угорщини, які були заморожені через занепокоєння з приводу верховенства права в цій східноєвропейській країні. Натомість ЄС розраховує на лояльність Будапешта в питанні схвалення допомоги Україні, включаючи початок переговорів про членство для Києва.

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