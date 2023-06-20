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"НАТО готується вступити у війну з РФ": Кочетков розповів про приховане рішення

Аліна Дембіцька
20 червня 2023, 20:58 оновлено 20 червня, 20:58
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Країни НАТО дозрівають до того, щоб частина з них почала брати участь у бойових діях на боці України, підкреслив Кочетков.
Кочетков, армия США
Кочетков заявив, що НАТО готується вступити у війну з РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Збройні сили України продовжують активну розвідку боєм перед контрнаступом. І хоча наступ поки не розпочався, захисники зосереджуються на виявленні слабких точок і проривних місць у фронтовій лінії. Стрімке просування та успіх наступу залежать не тільки від українських воїнів, але й від часу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик Олександр Кочетков.

Як зазначив Кочетков, всі, хто отримує інформацію з фронту, добре розуміють, що ворог дуже добре готувався до нашого наступу, тож так просто і на ура його не взяти. Знадобиться важка виснажлива героїчна робота ЗСУ.

"Втім, український наступ ще не почався – зараз триває розвідка боєм, ми відшукуємо шпарини і вразливі частини фронту, де можна здійснити прорив. Поки що наступ не почався, тож нема про що говорити. Навіть напрямок головного удару досі невизначений. Наші основні сили, як і російські, ще не брали участь у тому, що відбувається на фронті. Так, є пожвавлення бойових дій, інтенсифікація, але це ще не наступ. Тож про якісь підсумки говорити ще відверто зарано", - підкреслив аналітик.

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За його словами, те, наскільки наступ ЗСУ буде вдалим, звісно, впливатиме на ситуацію, але це не головний фактор. Головний фактор – час.

"Країни НАТО дозрівають до того, щоб частина з них почала брати все більшу й більшу участь безпосередньо у бойових діях. В першу чергу, йдеться про наших найближчих сусідів. Я би сказав так, коаліція F-16, тобто коаліція щодо надання Україні натівської авіації, якраз і складається з країн, які вважають, що треба брати безпосередню участь у боях на території України. Таким чином, надання Україні сучасних літаків фактично означає готовність багатьох країн НАТО вступити на нашому боці у війну, в прямі бойові дії з Росією", - розповів Кочетков.

Він зауважив, що літаки F-16 можна заправляти, перезаряджати, тобто підвищувати нову зброю замість використаної, де завгодно, а от ремонтувати їх можна виключно на аеродромах, де є натівська інфраструктура, фахівці та обладнання.

"Якщо літаки воюють тут, а обслуговуються там, на аеродромах НАТО, то ці літаки стають законною мішенню для російських крилатих ракет. Якщо таке рішення ухвалюється, це означає, що ці західні країни готові чекати прильотів російських ракет по своїх аеродромах. Але якщо ракета прилетить по країні НАТО, буде здіяна 5 стаття Статуту НАТО", - сказав політичний аналітик.

Таким чином, як зазначив Кочетков, надання авіації або серйозний рух у цьому напрямку буде прихованим рішенням.

"Я переконаний, що натівські пілоти та інші спеціалісти, які є громадянами країн НАТО і вийшли у відставку, почнуть брати участь у боях на території України. І це вже буде участю країн НАТО у війні, а далі вона буде розширюватися. Цей процес триває, і він стає все ближче і ближче. І переможність нашого наступу не є головним чинником щодо участі НАТО – НАТО й так поступово дозріває", - підкреслив він.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Винищувачі F-16 для України

Президент США Джо Байден 19 травня заявив, що Штати підтримують наміри союзників почати навчання пілотів повітряних сил ЗСУ управлінню винищувачами західного зразка, серед яких і бойові літаки F-16.

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати і союзники на Заході вирішили надати Україні винищувачі F-16. За відомостями американської преси, американці можуть відправити літаки не напряму, а шляхом посередників.

Президент Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку і назвав рішення щодо F-16 для України історичним. Керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак сказав, що авіакоаліція для України вже офіційно створена.

У Міністерстві оборони зазначили, що Україні потрібно 48 літаків F-16, щоб звільнити всі свої території. Треба отримати чотири ескадрильї по 12 винищувачів.

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