За опалення двушки - 10 тисяч: українцям загрожує космічний зліт тарифів

Українців попередили про зростання тарифів на опалення / УНІАН

Тарифи на тепло для населення можуть зрости втричі оскільки "Нафтогаз" істотно підвищив ціни на газ для теплокомуненерго.

Як йдеться в заяві міжгалузевої асоціації Укртеплокомуненерго, згідно з цінами, доведеними ГК Нафтогаз Трейдинг до теплопостачальних підприємств, ціна газу для виробництва теплоенергії для потреб населення з 1 червня 2022 року зростає в 3,9 рази.

"Оскільки в структурі вартості 1 Гкал газова складова в середньому становить 80%, то тариф на теплоенергію для населення відповідно зросте мінімум в три рази і складе більше 5 тис.грн/Гкал (без урахування зміни інших складових). Нагадаємо, сьогодні середня вартість 1 Гкал в Україні становить 1677,08 грн/Гкал (з ПДВ)", - йдеться в повідомленні.

При цьому тариф на теплову енергію для населення буде вище, ніж тариф для бюджетних установ і релігійних організацій. А тариф на тепло для категорії "інші споживачі", зокрема, і для приватних навчальних закладів, творчих спілок, установ фізкультури і спорту буде вище тарифу для населення, бюджетних установ і релігійних організацій.

Щоб запобігти цій ситуації Асоціація звернулася до уряду з пропозиціями.

Відповідно до першої пропозиції, ціни на газ для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) залишаються на рівні минулого опалювального сезону, а різниця в тарифах з державного бюджету компенсується безпосередньо НАК "Нафтогаз України".

Друге речення базується на поетапності розрахунку ТКЕ за газ: теплопостачальники платять за вартість газу за ціною 7 583,89 грн/тис. куб. м блакитного палива до визначеного угодою з газопостачальником строку, а решта 21 807,66 грн/тис. куб. м — після отримання компенсації різниці між економічно обґрунтованими і поточними тарифами на теплову енергію в термін не більше 5 банківських днів.

Третя пропозиція - введення державного регулювання цін на природний газ, який постачає ДК "Нафтогаз Трейдинг" для ТКЕ, і компенсація різниці в ціні на газ з державного бюджету на поточний рахунок постачальника зі спеціальними обов'язками (ПСО).

"Від імені українських теплопостачальників ми звернулися до прем'єр-міністра України з проханням не допустити зупинки підприємств через амбітні бажання "Нафтогазу" надприбутків за рахунок необґрунтованого і розрахунково не підтвердженого підвищення ціни на природний газ для ТКЕ", - цитує прес-служба президента "Укртеплокомуненерго" Арсентія Блащука.

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10 тисяч за опалення двушки

У свою чергу заступник голови профільного комітету Ради Олексій Кучеренко каже, органи місцевого самоврядування змушені будуть або компенсувати ці суми з місцевих бюджетів, або підвищити тариф для населення в 2,5 рази.

За діючими тарифами на газ гігакалорія для населення коштувала цієї зими 2,7 тисячі гривень. В середньому гігакалорія йде на обігрів стандартної двокімнатної квартири. Тому при газі майже в 30 гривень за двокімнатну квартиру потрібно буде заплатити не менше 10 тисяч гривень, пише ТСН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в 2022 році в Україні очікується нове підвищення комунальних тарифів.

За даними Асоціації водоканалів, постачальники зазнають збитків у зв'язку із зростанням тарифів на електроенергію і зарплат.

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