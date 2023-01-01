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Україні для виходу на кордони 1991 року в 2023-му потрібні ракети дальністю 200-300 км - Подоляк

1 січня 2023, 21:45
Керівництво країни-окупанта Росії продовжить військову мобілізацію і закриє кордони, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
Подоляк, атакмс
2023 рік буде роком остаточної фіналізації долі РФ - Подоляк / Колаж Офіс президента, Вікіпедія

Захід продовжуватиме надавати Україні військову допомогу для відбиття військової агресії РФ. Для виходу на кордони 1991 року в 2023 році українській армії потрібні ракети з дальністю пуску 200-300 кілометрів. Москва в новому році продовжить військову мобілізацію і закриє кордони на виїзд з країни. 2023-й стане роком фіналізації Росії. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що війна буде затяжною.

За словами чиновника, Столтенберг ще раз підкреслив, що Захід буде підтримувати Україну

"Столтенберг говорить так само, як інші лідери наших країн-союзників. Вони кажуть, що незалежно від терміну війни, будуть підтримувати, забезпечуючи зброєю, надаючи фінансову допомогу, гуманітарні програми", - зазначив Подоляк.

Крім того, він зазначив, що глава ГУР Кирило Буданов, який прогнозує завершення війни в 2023-му році, добре розуміє ситуацію.

"Щодо того, як глибоко розуміють війну, ресурсні можливості Росії, України – про це глибше говорить (Керівник ГУР) Кирило Буданов. Тому що ми бачимо сьогодні, як розвивається війна, ми бачимо психологічний стан в Україні і РФ", - додав радник глави Офісу президента.

Подоляк вважає, що для завершення війни до літа 2023 року з виходом на кордони 1991 року Україні потрібні ракети, дальність пуску яких – 200-300 км.

Також, як вважає радник глави ОП, мобілізація в Росії продовжиться, а кордони будуть закриті. Ресурсів для ведення війну у Москви вже немає, суттєво змінити ситуацію на фронті вона не може.

"2023 рік буде роком остаточної фіналізації долі РФ", - підкреслив Михайло Подоляк.

Ракетні удари Росії по Україні 31 грудня

Окупант Росія 31 грудня запустила ракети по території України. Прогриміли вибухи в Києві, у низці міст для безпеки вирішили вимкнути світло. Повідомлялося про прильоти в Києві, Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві.

У Києві внаслідок атаки російських окупантів загинула людина, 13 людей постраждали. ЗМІ повідомляли про прильоти в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах столиці. Поблизу станції метро Палац Україна сталося попадання в готель.

Загарбники РФ запускали по Україні іранські дрони і в новорічну ніч. Росіяни цинічно писали на безпілотниках "З Новим роком".

Дивіться відео ТСН - Арестович зробив прогноз на 2023 рік

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війська Росії Михайло Подоляк війна Росії та України ATACMS
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