Україна здатна переломити хід війни на Донбасі, але потрібні HIMARS і MLRS - ЗСУ

Росія веде проти України війну типу початку XX століття, і у Москви ще є можливості продовжувати такі бойові дії, вважає Сергій Череватий.

Україні потрібно більше зброї, щоб переламати хід війни на Донбас - Череватий / Колаж Міноборони РФ, 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Сили оборони України здатні переломити хід війни проти Росії на Донбасі.. Однак для цього знадобиться більше реактивних систем залпового вогню HIMARS і MLRS. У Москви ще є ресурси, щоб продовжувати військові дії. Про це заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що Україна може переломити хід війни в Донецькій і Луганській областях. Однак для цього українським військам потрібно більше РСЗВ, таких як HIMARS і MLRS.

Також військовий зазначив, що у Росії ще є ресурси, щоб продовжувати війну проти України.

"На жаль, таку війну типу початку 20 століття у Росії ще є можливість вести, вона має мобілізаційні ресурси, запаси старого радянського озброєння. Однак можна суттєво її може переламати, якщо наші партнери продовжать і далі, або ще краще інтенсифікують постачання нам високоточних систем озброєння або авіації, чи посилять ракетні війська і артилерію", - підкреслив Сергій Череватий.

Війна Росії проти України на Донбасі

Представник ЗСУ Сергій Череватий раніше заявляв, що російські окупанти готуються до наступу на Лиманському напрямку на Донбасі.

Українські військові героїчно протистоять загарбникам і не дозволяють їм прорвати оборону.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай говорив, що війська РФ намагаються захопити Бахмут. У боях за місто окупанти несуть великі втрати.

За його словами, росіяни, як і раніше, прагнуть окупувати Донецьку область.

Військовий експерт Агіль Рустамзаде вважає, що Україні буде легше звільнити окупований Крим, ніж захоплений Донбас. За словами аналітика, це пов'язано з більш щільним розташуванням ворожої логістики в регіоні.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ стримують наступ військ РФ на Донбасі

Інші новини: