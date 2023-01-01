Путін може отримати імунітет від судового переслідування після війни в Україні - британський юрист

Якщо Путіна не судитимуть, це означатиме, що народ України повністю залишиться без правосуддя, вважає Джеффрі Найс.

Звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні, вважає Джеффрі Найс / Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін має бути притягнутий до відповідальності за воєнні злочини під час війни в Україні, але є ризик того, що цього не станеться. Про це заявив британський юрист Джеффрі Найс, який співпрацював з Міжнародним трибуналом по колишній Югославії.

За словами британського юриста, який з 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича, звинувачення проти Путіна абсолютно очевидні.

"Немає жодних сумнівів в тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до Путіна. Це його солдати. Щонайменше, він знає про те, що відбувається з телевізійних повідомлень, як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим, - ред.) повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", - сказав Найс радіостанції BBC Radio 4.

Найс припустив, що Путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства по закінченню війни в Україні.

"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність Путіна за цей злочин", - сказав Найс.

"Виникає питання, чому прокурор з цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти Путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди - це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проект політичної угоди, в якому буде пункт про те, що Путіна не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю залишиться без правосуддя", - вважає Найс.

Юрист упевнений, що Путіна, а не окремих офіцерів, особливо важливо судити, оскільки таким чином "моральна відповідальність буде встановлена на найпершому етапі, й потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити".

Найс додав, що, на його думку, суд може початися "хоч завтра", і його повинні вести українці українською мовою. При цьому присутність в суді самого Путіна, на думку колишнього прокурора, не є обов'язковою.

Розслідування військових злочинів РФ у Міжнародному трибуналі

Міжнародний кримінальний суд був створений 20 років тому. Він розслідує геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини та злочини агресії. Перед ним немає імунітету ні в кого, зокрема і у глав держав.

Однак МКС не може розслідувати злочин агресії, якщо обидві сторони конфлікту не є учасниками Римського статуту. Ні Росія, ні Україна не ратифікували Римський статут.

Деякі країни та організації, зокрема Україна, закликають створити спеціальний міжнародний трибунал для розслідування військових злочинів, скоєних Росією під час вторгнення в Україну.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, розглядаючи покарання РФ за злочин агресії проти України, вважає за доцільне фокусуватися для цього на вже існуючих інститутах, а не на створенні нових.

У Міжнародному кримінальному суді заявили, що Карім Хан працює в Україні, збираючи свідчення військових злочинів. Він має намір виписати ордери на арешт винних, коли для цього з'явиться достатньо доказів.

Як повідомляв Главред, навесні в Гаазькому Міжнародному кримінальному суді було порушено провадження у зв'язку з війною, яку Росія розв'язала проти України.

Пізніше стало відомо, що в Україну виїхали співробітники Офісу прокурора Гаазького трибуналу для початку розслідування злочинів російських агресорів проти України.

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