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Україна отримає великий грошовий пакет допомоги: скільки коштів виділили США

Ангеліна Підвисоцька
15 травня 2024, 15:37
449
Держсекретар США Ентоні Блінкен у Києві заявив про виділення нового пакета допомоги на закупівлю зброї для України.
Україна отримає великий грошовий пакет допомоги: скільки коштів виділили США
США виділили Україні 2 мільярди доларів на зброю / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

США виділяють Україні великий пакет фінансової допомоги, кошти з якого витратять на зброю для України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Мова йде про 2 мільярди доларів. Ці кошти планують виділити через фонд оборонної промисловості. Вони стануть справжньою інвестицією у військово-промисловий комплекс України. Крім того, зброя може бути закуплена навіть в інших країнах.

"Ми маємо додаткову допомогу, і ця допомога вже доставляється до України. Хочу оголосити, що ми надамо додаткові 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги", - сказав він.

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Хто такий Ентоні Блінкен?

Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Допомога США для України - візит Блінкена до Києва

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 14 травня з неанонсованим візитом до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Це перший візит американського чиновника в Україну після того, як Конгрес ухвалив пакет військової допомоги на суму 61 мільярд доларів минулого місяця.

Повідомляється, що Блінкен планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Темами перемовин будуть постачання озброєнь, зокрема систем ППО, українсько-американська безпекова угода, а також підготовка до червневого саміту миру.

Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні найближчими днями, зазначив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван на брифінгу 13 травня. За його словами, США роблять усе можливе, щоб західна зброя якомога швидше потрапила на поле бою.

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війна в Україні новини США військова допомога вторгнення Росії Ентоні Блінкен грошова допомога
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