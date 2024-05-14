Зустріч Блінкена і Зеленського в Києві: названо головні теми переговорів

Темою переговорів Блінкена і Зеленського будуть поставки озброєнь в Україну, угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

https://glavred.net/ukraine/vstrecha-blinkena-i-zelenskogo-v-kieve-nazvany-glavnye-temy-peregovorov-10564979.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський та Ентоні Блінкен проведуть зустріч у Києві / Колаж: Главред, фото: ОП, twitter.com/SecBlinken/status

Вранці у вівторок, 14 травня, до Києва з неанонсованим візитом прибув державний секретар США Ентоні Блінкен. Це стало першим візитом чиновника США в Україну після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. У Блінкена запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Темою переговорів будуть поставки озброєнь в Україну, передусім систем ППО, україно-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

"Системи ППО є найбільшим дефіцитом для нас. Нам треба два Patriot для Харківської області", - сказав Зеленський, передає РБК-Україна.

Своєю чергою, держсекретар Блінкен сказав, що частина американської допомоги з останнього ухваленого Конгресом пакета вже прибула в Україну, а частина - ще в дорозі, і вона "дасть змогу змінити ситуацію".

відео дня

"Перед нами стоїть низка найважливіших питань на майбутні місяці, і ми хочемо бути впевненими, що разом із багатьма іншими партнерами, ми зробимо ці наступні місяці успішними, що ми впораємося з проблемами, які в нас є, і що ми долаємо їх усі і робимо це разом", - сказав Блінкен.

Також президент України висловив сподівання на те, що США допоможуть залучити до участі в саміті миру максимально велику кількість країн.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Тим часом у Держдепі США прокоментували наступ РФ на Харківщині. Заступник спікера Держдепу США Ведант Пател заявив, що російські окупаційні війська не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі.

"Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і згодом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", - сказав Пател.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що до 2024 року Берлін надасть Україні військову допомогу на суму понад 7 млрд євро. Також Шольц анонсував передачу Києву третьої системи Patriot. За його словами, Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред