Хоче українські метали: Трамп може домовитись про 'вигідну' мирну угоду - Bild

Дональд Трамп зацікавлений в українських рідкоземельних металах, вартість яких складає 7 трильйонів доларів.

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Трамп може домовитись про мирну угоду в обмін на українські ресурси / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

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Які українські метали цікавлять Дональда Трампа

Дональд Трамп після інаугурації може провести переговори про мирну угоду, яка буде вигідною Україні та США. Про це повідомляє сенатор Ліндсі Грем, пише Bild.

Трамп зацікавлений у використання природних ресурсів України, яка є "найбагатшою країною Європи".

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"Ця війна - через гроші. Ніхто не хоче про це говорити. Ми повернемо свої гроші і збагатимося за рахунок рідкоземельних металів - і Україна теж виграє", - зазначив він.

Ця угода може передбачати поділ України, через що РФ може опинитися у "частковому виграші". Водночас Трамп може стати на бік Зеленського, якщо мова буде йти про сировину, вартість якої складає 7 трильйонів доларів.

Зазначається, що Трампа можуть цікавити уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, і гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України зараз перебуває на етапі розроблення.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу і єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

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