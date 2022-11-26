Україна, Польща і Литва закликали світ визнати спільною метою деокупацію всієї України

Під час зустрічі прем'єри обговорили гуманітарну, фінансову, економічну, енергетичну політику, а також перемогу України у війні проти Росії.
У суботу, 26 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибули з візитом в Україну. Разом з главою уряду України Денисом Шмигалем вони підписали спільну заяву за результатами зустрічі в рамках "Люблінського трикутника".
У документі політики закликали міжнародне співтовариство визнати "спільною метою відновлення територіальної цілісності України та звільнення всієї тимчасово окупованої території України", йдеться у тексті заяви.
Після зустрічі з польським та литовською колегами глава Уряду України Денис Шмигаль зазначив, що у спільній заяві, серед іншого, відзначено суттєвий внесок "Люблінського трикутника" у консолідацію міжнародної підтримки України, а також протидію агресивній політиці Росії, розслідування її військових злочинів та притягнення до відповідальності, а також необхідність подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.
"Сьогоднішня зустріч ще раз показала, що Україну, Литву і Польщу об'єднують спільні цілі, цінності, єдина позиція в оцінках загроз, а також спільне бачення протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги", - цитує Шмигаля Інтерфакс-Україна.
За його словами, на зустрічі з прем'єрами обговорювалося широке коло питань: гуманітарна, фінансова, економічна, енергетична політика.
Шмигаль підкреслив, що також сторони обговорили пріоритетні питання, зокрема, перемогу України у війні проти Росії.
Як повідомляв Главред, 19 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше прибув з офіційним візитом до Києва, перебуваючи на своїй посаді. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Під час свого візиту до Києва Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.
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