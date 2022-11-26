УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Україна, Польща і Литва закликали світ визнати спільною метою деокупацію всієї України

26 листопада 2022, 14:22

Під час зустрічі прем'єри обговорили гуманітарну, фінансову, економічну, енергетичну політику, а також перемогу України у війні проти Росії.

Денис Шмигаль, Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте
Денис Шмигаль, Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте провели зустріч у Києві / Фото t.me/Denys_Smyhal

У суботу, 26 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибули з візитом в Україну. Разом з главою уряду України Денисом Шмигалем вони підписали спільну заяву за результатами зустрічі в рамках "Люблінського трикутника".

У документі політики закликали міжнародне співтовариство визнати "спільною метою відновлення територіальної цілісності України та звільнення всієї тимчасово окупованої території України", йдеться у тексті заяви.

Після зустрічі з польським та литовською колегами глава Уряду України Денис Шмигаль зазначив, що у спільній заяві, серед іншого, відзначено суттєвий внесок "Люблінського трикутника" у консолідацію міжнародної підтримки України, а також протидію агресивній політиці Росії, розслідування її військових злочинів та притягнення до відповідальності, а також необхідність подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні.

"Сьогоднішня зустріч ще раз показала, що Україну, Литву і Польщу об'єднують спільні цілі, цінності, єдина позиція в оцінках загроз, а також спільне бачення протистояння російській агресії та наближення нашої перемоги", - цитує Шмигаля Інтерфакс-Україна.

Денис Шмигаль, Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте
Денис Шмигаль, Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте / Фото t.me/Denys_Smyhal

За його словами, на зустрічі з прем'єрами обговорювалося широке коло питань: гуманітарна, фінансова, економічна, енергетична політика.

Шмигаль підкреслив, що також сторони обговорили пріоритетні питання, зокрема, перемогу України у війні проти Росії.

Як повідомляв Главред, 19 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вперше прибув з офіційним візитом до Києва, перебуваючи на своїй посаді. Він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Під час свого візиту до Києва Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Інші новини:

війна в Україні новини України Денис Шмигаль війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:39

Гороскоп Таро на грудень 2022: Овнам - прибуток, Тельцям - подарунок долі, Близнюкам - гордість

15:12

Росіяни злякалися не на жарт: у Тверській області помітили колону військової техніки зі стягами УкраїниВідео

15:11

Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики Mitsubishi L200

14:57

Крим буде звільнено, якщо ЗСУ вийдуть до Бердянська, а Кримський міст відправиться на дно - КасьяновВідео

14:44

Україна може швидко звільнити окуповані території: у ЗСУ сказали, що для цього потрібноВідео

Реклама
14:22

Україна, Польща і Литва закликали світ визнати спільною метою деокупацію всієї України

13:27

В Україні "демілітаризований" окупант-вертолітник

13:13

Армія України отримає дорогу до Криму зі звільненням Мелітополя та Токмака - ГрабськийВідео

13:00

Завтра Київ може вийти на планові графіки відключення світла - КличкоВідео

13:00

Гороскоп на завтра 27 листопада 2022 року: Овнам – витрати і втрати, а Терезам - втрата сил

12:19

Окупанти обстріляли Дніпро, після вибухів у місті задимлення: що відомо на даний момент

12:00

Майбутні потрясіння Росії: міст вирушить на морське дно, а Крим стане пасткоюПогляд

11:59

Війська РФ можуть побігти виблискуючи п'ятами: експерт назвав сценарій повернення КримуВідео

11:55

Дружина голови Миколаївської ОДА повернулася в Україну: Кім показав зворушливі кадри зустрічіВідео

11:48

Киянам назвали терміни повернення електрики, води, опалення та зв'язкуВідео

11:31

Рожеву воду не замінить жодне добриво: як поливати кімнатні рослини марганцівкоюВідео

11:17

"Час розплати": РФ заплатить за жертв Голодомору і за сьогоднішні злочини - Єрмак

11:15

РФ б'є по Україні ракетами з ядерного арсеналу без бойової частини, щоб відвернути увагу ППО - розвідка

10:57

Як підключити повербанк до роутера і бути з Інтернетом навіть без світла

10:49

Підсадні качки замість солдатських матерів: Путін зганьбився на зустрічі з рідними загиблих окупантівВідео

Реклама
10:44

"Мріяла купити будинок": у Вишгороді російська ракета вбила прямо на роботі жінку-кухаря

10:02

Був призером чемпіонату світу: на Донбасі загинув відомий український чемпіон-гирьовикВідео

09:50

Росія задумала ліквідувати Лукашенка і кинути війська Білорусі на війну з Україною - ЗМІВідео

09:41

26 листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору 2022

09:28

Втрати РФ зашкалюють: ЗСУ потріпали окупантів на Луганщині - морги та лікарні переповненіВідео

09:09

Росіяни, скільком дітям ви не дозволили народитися?Погляд

09:08

"Ці цифри Кремль не лякають": у РФ готуються до втрат серед мобілізованих у 100 тис. осіб - ЗМІ

08:41

"Повинні замерзнути та згнити": віцеспікер Держдуми відкрито закликав до геноциду українцівВідео

08:26

Експерт розповів, як РФ може відреагувати на визнання її державою-спонсором тероризму

07:44

На Запоріжжі підірвали склади армії РФ: окупантів знищили разом з технікоюВідео

07:34

В Україні немає дефіциту хліба, але популярний продукт може подорожчати: в чому причина і на скільки

07:16

Patriot для ЗСУ: в НАТО назвали умову перекидання систем ППО в УкраїнуВідео

06:49

Потужний вибух у Маріуполі: партизани ліквідували "гауляйтера", ще один - пораненийВідео

06:29

Чим закінчиться Друга холодна війнаПогляд

06:07

Вагнерівці холоднокровно вбили 19 мобілізованих окупантів, бо ті "не хотіли вмирати першими"Відео

06:00

"У РФ небувалий дефіцит танків": експерт розповів, які держави можуть передати росіянам техніку

05:20

"Ми змінили тактику": в Укренерго розповіли, коли енергосистема буде повністю стабілізованаВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 26 листопада: Тельці осідлають спостережливість, а Риби - недовіру

04:55

Фініки мають неймовірні властивості, але можуть і нашкодити: як правильно вибрати сухофрукт

04:37

Що робити, якщо заклало вуха: лайфхаки, які справді працюють

Реклама
03:40

ЗСУ можуть взяти ворога в "котел" біля Сватового: експерт розповів деталі контрнаступу на ЛуганщиніВідео

03:20

Чому не можна виливати воду після варіння сосисок: секрет, який здивує всіхВідео

02:39

Жовті розводи на ванній більше не проблема: як повернути їй початковий колір

01:32

"Як реклама ритуальних послуг": Волочкова постала перед росіянами в новому образіВідео

01:15

"Путін у відчаї": Воллес розніс жалюгідні напади РФ на критичну інфраструктуру України

01:00

Гороскоп на тиждень 28 листопада-4 грудня 2022: Левам - лікування, Терезам - труднощі, Рибам робота

00:51

Прикмети на 26 листопада: які 3 заборони не можна порушувати на Іоанна ЗлатоустаВідео

25 листопада, п'ятниця
23:30

РФ планує нові удари: чи допоможе ППО Patriot на польському кордоніПогляд

22:57

"Ніхто нікому не пробачить": Зеленський публічно дав на горіхи Кличкові

22:56

Знущався над українцями на Київщині: ЗСУ ліквідували замкнені взводи окупантівВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Свята
Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Персони
Арестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новини
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти