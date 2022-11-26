'Час розплати': РФ заплатить за жертв Голодомору і за сьогоднішні злочини - Єрмак

Андрій Єрмак звинуватив РФ у спробі створення "холодомору" в Україні / President.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що росіяни заплатять за всіх жертв Голодомору і відповідатимуть за сьогоднішні злочини.

За його словами, це стане історичним "часом розплати". Своє повідомлення глава ОП розмістив в Telegram.

Він також провів паралель з історичними подіями та підкреслив, що сьогодні РФ прагне створити в Україні "холодомор".

"Пам'ятаємо Голодомор. Знаємо, хто автор геноциду. Також бачимо, хто хоче створити "холодомор". Росіяни заплатять за всіх жертв Голодомору і відповідатимуть за сьогоднішні злочини. Це буде історичний час розплати", — додав Єрмак.

Раніше заступник глави ОП Кирило Тимошенко заявив про те, що ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури можуть призвести до відключення електроенергії і води по всій Україні. Не виключено, що може статися і відключення теплопостачання.

В ефірі Всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що через ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі по всій Україні може статися відключення електроенергії і води.

День пам'яті жертв Голодомору

Традиційно в цей день о 12: 00 влаштовують загальнонаціональну хвилину мовчання, щоб вшанувати пам'ять мільйонів померлих. У церквах проводяться богослужіння, а в музеях виставки та заходи, які висвітлюють цю сумну сторінку української історії.

Щорічно в День пам'яті жертв Голодомору проводиться акція "Запали свічку пам'яті". Сотні свічок пам'яті одночасно запалюють біля меморіалу жертв Голодомору в Києві та інших містах по всій країні.

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