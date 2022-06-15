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"Рамштайн-3": НАТО анонсувало надання Україні важкого озброєння і переведення ЗСУ на зброю Альянсу

15 червня 2022, 13:57

Столтенберг заявив, що готується план переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

НАТО анонсувало надання Україні важкого озброєння і переведення ЗСУ на зброю Альянсу/ Reuters

Країни Північноатлантичного альянсу у середу, 15 червня, оголосять про виділення Україні нової військової допомоги.

Вона включатиме у себе важке озброєння і далекобійну артилерію. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу.

"Міністри оборони НАТО ввечері (15 червня – ред.) оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію", – заявив Столтенберг.

При цьому він зазначив, що лідери країн НАТО мають узгодити комплексний пакет допомоги для України. Також Альянс готує план переходу ЗСУ на озброєння НАТО.

Столтенберг наголосив, що Україна повинна мати більше важкого озброєння. Союзники і партнери по Альянсу надають їй важке озброєння і нарощують свої зусилля.

"Українці повинні бути готові продовжувати (боротися проти окупантів – ред.) упродовж тривалого часу, і ми продовжуватимемо надавати підтримку. НАТО готує план переведення ЗСУ з пострадянського озброєння на зброю Альянсу", – заявив Столтенберг.

Україна закликала учасників "Рамштайну" не тягнути з наданням озброєння

При цьому в Офісі президента напередодні зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі у форматі "Рамштайн" закликали не тягнути з наданням Україні зброї.

Як зазначив радник керівника ОП Михайло Подоляк, на деяких ділянках фронту співвідношення російської та української артилерії становить 10 до 1. При цьому лінія фронту сягає понад 1000 кілометрів, наголосив він.

"Кожного дня отримую повідомлення від захисників: "Ми тримаємося, стоїмо, просто скажіть, коли чекати зброю?". Адресую це питання учасникам "Рамштайну". Брюссель, чекаємо на рішення", – написав Подоляк у Twitter.

Зустріч глав Міноборони на авіабазі США Рамштайн

Нагадаємо, перша зустріч Міжнародної консультативної групи з питань підтримки України за участю міністрів оборони понад 40 країн відбулася на авіабазі ВПС США Рамштайн в Німеччині 26 квітня. Вона була ініційована главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Рамштайн-3" відбудеться ввечері у середу, 15 червня.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг Північноатлантичний альянс
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