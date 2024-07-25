Суперечка з Україною про роснафту: у ЄС м'яко 'відшили' Угорщину та Словаччину - FT

Зазначається, що в торговельній угоді ЄС з Україною є пункт про безпеку, який може дозволити перервати поставки.

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Погрози Угорщини можуть бути "порожніми" / Колаж Главреда. Фото twitter.com/MarosSefcovic, УНІАН, скріншот відео

Спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до вирішення своєї суперечки з Україною щодо відновлення транзиту російської нафти провалилися, йдеться у статті Financial Times.

З посиланням на джерела журналісти пишуть, що Єврокомісія відхилила їхнє прохання закликати Київ зняти нещодавні санкції з "Лукойла".

Офіційно в Єврокомісії заявляють, що для збору доказів і оцінки правової ситуації знадобиться більше часу.

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Але на вчорашній зустрічі торгових чиновників ЄС у Брюсселі учасники не стали на бік Будапешта і Братислави, повідомили FT три дипломати.

Один із них сказав, що торговельна угода з Україною містить пункт про безпеку, який може дозволити перервати поставки.

Транзит нафти Лукойл - що відомо про блокування поставок

Угорщина і Словаччина отримали звільнення від загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Але нещодавнє рішення Києва припинити транзит продукції "Лукойлу" з Росії трубопроводом "Дружба" може призвести до скорочення постачань, непокояться в Будапешті та Братиславі.

Україна наполягає на тому, що трубопроводом тече той самий обсяг нафти, що й раніше, завдяки іншим російським компаніям.

Російська нафта становить 35-40% сировини на єдиному словацькому НПЗ. Продукція, вироблена з цієї нафти, також експортується до самої України та Чехії в рамках іншого винятку.

Напередодні Угорщина і Словаччина звернулися до Єврокомісії за консультацією. Якщо питання не буде вирішено, воно може перерости в арбітраж, що може вплинути на угоди між ЄС і Україною. Поставки "Лукойлу", що проходять через Україну, становлять близько 25-30% імпорту нафти в Угорщину.

Своєю чергою, словацький прем'єр Роберт Фіцо пригрозив Україні припиненням постачань дизпалива, а глава МЗС Угорщини Петер Сійярто - продовженням блокування виділення коштів ЄС на закупівлю зброї ЗСУ.

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що він буде "змушений відреагувати", якщо Україна не змінить свою позицію щодо "Лукойлу". Пеллегріні додав, що Словаччина допомагає Україні запасами газу і поставками електроенергії.

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

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