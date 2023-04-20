"Загроза єдності Заходу": плани Макрона і Китаю щодо України викликали побоювання - Bloomberg

Україна не піде на будь-які так звані "мирні ініціативи", які можуть включати капітуляцію, агресор Росія повинна вивести війська, сказав Михайло Подоляк.

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На Заході сумніваються в тому, що Китай може стати ефективним посередником між Україною і Росією / Колаж ua.depositphotos.com, Офіс президента

Деякі країни Європи не підтримують ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона підключити Китай до можливих перемовин України та агресора Росії. Європейці не довіряють Пекіну, який декларує "дружбу з Москвою" і побоюються порушення єдності в питанні війни. У Києві заявили, що умовою розгляду будь-якої мирної ініціативи є виведення російських окупаційних військ з території України.

Як повідомляє Bloomberg, деякі країни-союзники Франції розкритикували візит Макрона до Китаю та його спроби підключити Сі Цзіньпіна до дипломатичного процесу завершення війни Росії проти України. Вони вважають таку спробу передчасною і побоюються підриву єдності.

Зокрема, стратегія президента Франції передбачає перемовини Києва і Москви вже влітку. Китай повинен виступити одним з посередників. Працюють над цим питанням радники Макрона і Сі Цзіньпіна.

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Голова Комітету закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон висловив сумніви щодо ефективності можливого посередництва КНР.

"Макрон має справу саме з тим, з чим не повинен мати справу західний лідер. Звідки він бере той факт, що Китаю можна довіряти як чесному посереднику в ситуації, що склалася?"- сказав він.

Крім того, інші союзники також зі скепсисом оцінили можливу роль Китаю через його "безмежну дружбу" з агресором Росією.

Видання навело заяву радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який сказав, що Україна не збирається йти на невигідні для себе компроміси, а будь-який мирний план не повинен мати передбачати капітуляцію.

"Можна висувати будь-які мирні ініціативи, але в основі всього цього лежить головне - виведення російських військ. Якщо це положення включено, то це можна вважати серйозним планом", - підкреслив Михайло Подоляк.

"План Макрона" щодо завершення війни Росії проти України

Глава КНР Сі Цзіньпін за підсумками візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Китаю завив, що Пекін запропонував Парижу виступити з ініціативою "мирного політичного плану" завершення війни Росії проти України. Цзіньпін сказав, що Китай підтримає пропозицію Франції.

Американське агентство Bloomberg 18 квітня повідомило, що Макрон звернеться до Китаю з проханням підтримати план щодо перемовин України і Росії. Як стверджують журналісти, "план Макрона" передбачає початок діалогу вже влітку. Документ повинен містити довгострокові гарантії безпеки для української держави.

Також журналісти відзначили, що запуск перемовин залежить, в тому числі, і від результатів контрнаступу ЗСУ навесні. Успіх "забезпечить Києву сильну позицію під час будь-яких перемовин".

Представник МЗС Китаю Ван Веньбін сказав, що Пекін підтримує ініціативи Макрона, спрямовані на завершення війни РФ проти України шляхом перемовин. За його словами, позиція КНР щодо України "завжди була чіткою і зрозумілою".

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Війна Росії проти України: