Україна має намір отримати 50 винищувачів, все вирішиться протягом 1-2 місяців - Резніков

Захід дозрів для передачі Україні бойової авіації, деякі країни вже готові навчати українських фахівців, сказав міністр оборони Олексій Резніков.

Україна в перспективі боротиметься за отримання 100 бойових літаків - Резників / Колаж УНІАН, Вікіпедія

Західний світ вже дозрів до передачі Україні військової авіації. Питання вирішиться протягом 1-2 місяців. Київ має намір боротися за отримання 50 винищувачів, з часом йтимуть перемовини щодо передачі понад 100 літаків. Кожна країна здатна дати 10-15 літаків. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю виданню Бабель він розповів про те, що Захід вже готовий передавати Україні літаки. Питання вирішиться протягом одного-двох місяців.

"Що стосується літаків, мені здається, вони дозріли. Деякі країни вже говорять про готовність вчити наші екіпажі. А коли вони готові вчити, це означає, що далі залишаються технічні питання. Моє відчуття - це питання місяців. І коли я кажу "місяців", це один-два", - вважає Резніков.

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За його словами, спочатку Україна планує отримати 50 літаків, пізніше Київ буде вести перемовини про 100 бойових літаках. Країни-партнери можуть дати по 10-15 бойової авіації.

"Ми спершу будемо боротися за півсотні, а потім за сотню. Реалістично, якби у нас була сотня літаків з різними можливостями виконання завдань - це був би непоганий кейс. І він реалістичний, тому що кожна країна може дати 10-15 штук, і це не зменшить їх обороноздатність", - підкреслив Олексій Резніков.

Винищувачі для України

Глава уряду Великобританії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Лондон припускає можливість постачань Україні винищувачів.

За словами Сунака, британські ВПС планують розпочати навчання українських фахівців управлінню бойовою авіацією стандартів Північноатлантичного альянсу.

Пізніше глава Міноборони Британії Бен Уоллес сказав, що Лондон в найближчому майбутньому не збирається постачати Україні бойову авіацію. Також він додав, що якщо британці дадуть Києву винищувачі, їм доведеться відправити в Україну 200 своїх військовослужбовців.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус сказав, що Німеччина наразі не готова обговорювати питання поставок Україні винищувачів. На думку міністра, для початку потрібно вирішити питання з передачею танків.

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