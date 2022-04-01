У елітах Кремля починаються розбірки: Путін ізолювався, а на РФ очікує газова війна із Заходом - МВС

Путін ізолювався, проте на Росію вже 10-12 квітня очікують газові розбірки із Заходом - МВС / Фото Reuters

У політичних елітах РФ почалися розбірки і тиск на главу Кремля Володимира Путіна. З цієї причини російський президент ізолювався. Важливо, щоб до внутрішнього тиску додалвся й зовнішній. Вже з 10-12 квітня повинні проводитися перші розрахунки за газ, які Москва вимагає сплатити в рублях. Може розпочатися газова рублева війна між Росією і Заходом. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

У інтерв'ю 24 каналу він розповів про те, що розбір польотів серед російських еліт повинен стати важливим моментом, оскільки саме цей фактор чинить тиск на Путіна. Тому глава РФ вирішив ізолюватися.

читайте такожПутін зібрався торгувати газом в рублях, але Європа рішуче відкинула ультиматум Кремля"Вони починають тиснути на Путіна. Він цього не любить, ізолюється", - вважає Денисенко.

За його словами, до внутрішнього тиску має додатися й зовнішній. Проблеми почнуться 10-12 квітня, коли Росія розраховує отримати розрахунок за газ в рублях в рамках своїх нових вимог. І тоді може статися "газова рублева війна" між Москвою та Заходом.

"Перші розрахунки припадають десь на 10-12 квітня. Перші контракти, які потрібно буде проплачувати. З цього моменту починається велика або невелика газова рублева війна між РФ і цивілізованим світом", - підкреслив радник глави МВС Вадим Денисенко.

Нагадаємо, раніше колишній керівник британської розвідки Крістофер Стіл заявив, що підписання мирного договору між Україною та Росією може відбутися без участі Володимира Путіна. На його думку, російського президента можуть або вбити, або усунути від влади.