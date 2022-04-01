Війна стала "стратегічним провалом" Путіна: у США сказали, яка проблема для РФ зараз є головною

У США сказали, яка проблема для РФ зараз є головною/ Reuters

Війна проти України, яку розв’язав російський диктатор Володимир Путін, стала для глави Кремля стратегічним провалом, а для Росії загалом обернулася стратегічною катастрофою.

Зараз російська владна верхівка у Москві намагається перевизначити свої початкові цілі у війні. Таку думку висловила директорка з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд під час брифінгу.

За її словами, у США бачать, якої шкоди зазнає російська економіка від запроваджених Заходом санкцій. Через санкції економіка РФ несе величезні збитки.

"Ми бачимо, що це вторгнення було стратегічним провалом для Путіна та Росії. Вони намагаються перевизначити початкові цілі свого вторгнення… Ми бачимо незаперечні докази того, що це (вторгнення в Україну, – ред.) було стратегічною катастрофою для Росії", – зазначила Бедінгфілд.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на джерела, близькі до адміністрації президента Росії та до уряду РФ, повідомляли, що Путін усвідомлює близький провал у війні та шукає "нову ідеологію для РФ". В Кремлі розуміють, що не захоплять Київ, тому шукають спосіб пояснити своїм громадянам "перемир’я" з Україною і те, чому росіянам доведеться жити під санкціями.

Раніше повідомлялося, що заради "красивої картинки" російське військове керівництво наказало своїм горе-воякам знищити свою ж військову техніку і зафіксувати це на фото і відео. Знищені машини і зброю хочуть видати нібито за українські і показати, "як ефективно воюють росіяни в Україні".

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