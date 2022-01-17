Електронний браслет і застава на мільярд: Порошенку в суді пред'явили звинувачення

Петро Порошенко в залі суду / УНІАН

У Печерському районному суді Києва сторона обвинувачення просить суд заарештувати колишнього президента Петра Порошенка.

В якості альтернативи прокурори запропонували альтернативу у вигляді застави в 1 млрд гривень, а також зобов'язати політика здати паспорти і носити електронний браслет.

"Прошу застосувати щодо підозрюваного Порошенка... запобіжний захід у вигляді утримання під вартою... визначити заставу... 1 млрд грн", - сказав представник прокуратури в суді в понеділок.

Необхідність обрання такого запобіжного заходу обвинувачення аргументує характером кримінального провадження, розміром заподіяної шкоди, а також майновим становищем Порошенка.

На думку обвинувачення, такий запобіжний захід забезпечить виконання процесуальних зобов'язань підозрюваним.

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Повернення Порошенка в Україну

Вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув в аеропорт "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп Європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко заявив, що йому не віддають паспорт вже більше 10 хвилин. Він назвав те, що відбувається провокацією і закликав пустити його на територію України.

Він також виступив перед будівлею аеропорту перед своїми прихильниками.

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Справа Порошенка

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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