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У слузі народу відреагували на "помпезне" повернення Порошенка, порівнявши його з Медведчуком

17 січня 2022, 16:40

У політсилі назвали події після прильоту екс-президента "проявом ганебних звичок старої політики".

Петро Порошенко
Петро Порошенко / УНІАН

Партія Слуга народу опублікувала офіційну заяву з приводу сьогоднішніх акцій на підтримку Петра Порошенко. Те, що відбувлося, в політсилі назвали "штучним скандалом і провокацією".

Заява партії оприлюднила прес-секретар Юлія Палійчук у своєму Telegram.

"Сьогодні Петро Порошенко намагався влаштувати абсолютно штучний скандал і спровокувати громадянське протистояння - замість того, щоб цивілізовано і спокійно виконати необхідні процедури, необхідні законом", - йдеться в заяві.

У Слузі народу дії п'ятого президента України назвали "проявом ганебних звичок старої політики".

читайте також"Коли знаєш результат заздалегідь": Порошенко заснув на засіданні суду"Але немає ілюзій і не сподіваємося, що від цих звичок Петро Порошенко відмовиться. У той же час ми закликаємо представників партії "Європейська солідарність" не брати участь у політичних виставах і спробувати переконати свого лідера, що політизація і скандалізація не можуть бути заміною законним процедурам і судовому процесу", -

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Також Порошенка порівняли з Віктором Медведчуком, який проходить по тій же справі.

"Прикро, але інший підозрюваний у "вугільній справі", пан Медведчук, продемонстрував більше впевненості в собі і витримці, ніж його давній товариш пан Порошенко", - йдеться у зверненні.

Повернення Порошенка в Україну

Нагадаємо, вранці 17 січня п'ятий президент України Петро Порошенко прибув до аеропорту "Київ" (Жуляни) рейсом Wizzair з Варшави.

Нардеп європейської солідарності Олексій Гончаренко заявив, що біля стійки паспортного контролю його зустріли слідчі Державного бюро розслідувань і не віддавали паспорт.

Сам Порошенко заявив, що йому не віддають паспорт вже більше 10 хвилин. Він назвав те, що відбувається провокацією і закликав пустити його на територію України. Він також виступив перед будівлею аеропорту перед своїми прихильниками.

Автор: Сергій Кущ
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