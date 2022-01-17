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"Не вірю суду": Марина Порошенко назвала справу проти чоловіка "порожньою"

17 січня 2022, 17:53

Колишня перша леді хвилюється за чоловіка.

Петро Порошенко, Марина Порошенко
Петро Порошенко та Марина Порошенко / УНІАН

П'ятий Президент України, народний депутат Петро Порошенко 17 січня прийшов до Печерського райсуду на засідання щодо обрання йому запобіжного заходу у справі про держзраду.

Тим часом ЗМІ дізналися, що про ситуацію, що склалася думає його дружина - Марина Порошенко.

Дружина політика зізналася, що дуже хвилюється, оскільки не вірить у справедливість рішення суду.

"Як дружина, як людина я дуже хвилююся. Я хвилююся, тому що я не вірю нашому суду. Я не вірю, що рішення буде справедливим. Якби вони були демократичними і незаангажованими, вони б навіть не починали цю справу. Воно порожнє", - сказала Марина Порошенко у відеокоментарі на Telegram-каналі "Україна 24/7".

Також вона додала, що напередодні повернення в Україну їм вдалося трохи поспати.

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Зазначимо, Порошенко вже відповів на свої звинувачення і підкреслив, що співробітники ДБР допустили "брутальні помилки при підозрі".

За його словами, це фальсифікації звинувачень проти нього, тому він просить Печерський суд Києва повернути прокуратурі клопотання про обрання запобіжного заходу.

Справа Порошенко

Державне бюро розслідувань 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичним організаціям у рамках справи про злочинну схему поставок вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше в рамках цього ж кримінального провадження про підозру були повідомлені народний депутат фракції "опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенко з 17 грудня 2021 року перебував у дипломатичному турне. Він заявив, що повернеться в Україну 17 січня. Того ж дня Печерський райсуд Києва розглянув клопотання прокурора і прийняв рішення про арешт майна Порошенка, яке, згідно з державними реєстрами, належить йому на праві власності, зокрема це об'єкти нерухомості, корпоративні права та ін.

24 грудня ЗМІ повідомили, що в офісі генерального прокурора підписали клопотання про арешт Петра Порошенка. Сума застави становить 1 млрд. гривень.

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