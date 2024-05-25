США погрожують РФ 'знищенням усіх позицій' у разі застосування 'ядерки' - МЗС Польщі

Глава МЗС Польщі вважає, що загроза застосування ядерноїї зброї Росією є реальною.

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Ядерний удар змусить США рознести вщент російські війська в Україні / Колаж: Главред, фото: European Union, PolitRussia.com, ua.depositphotos.com, скріншот

Сполучені Штати Америки попередили Росію про потужний удар у відповідь на застосування ядерної зброї. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський, пише The Guardian.

"Американці сказали росіянам, що "якщо ви підірвете ядерну бомбу, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вдаримо по всіх ваших позиціях в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх", - розповів Сікорський.

Польський міністр також підкреслив, що вважає загрозу застосування ядерної зброї абсолютно реальною.

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"Крім того, китайці та індійці зачитали Росії погрози. І це не дитяча забавка, тому що якщо це табу також буде порушено, як і табу не змінювати кордони силою, Китай знає, що Японія і Корея стануть ядерними державами, і, ймовірно, вони цього не хочуть", - зазначив Сікорський.

Хто такий Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Скіроський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Ядерні погрози Путіна - що відомо про ядерні навчання в РФ

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило про плани провести "найближчим часом" навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. Ці навчання мають бути відповіддю на нібито "провокаційні заяви та погрози" з боку західних офіційних осіб на адресу РФ.

Що відомо про ядерну зброю / Інфографыка: Главред

Також речник ГУР Андрій Юсов сказав, що російський ядерний шантаж — це усталена практика і наразі немає жодних ознак значних змін. Представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер заявив, що Росія погрожує проведенням ядерних навчань, але це просто приклад безвідповідальної риторики Кремля. США не спостерігають змін у "стратегічній силовій позиції" Росії, навіть після оголошених навчань із використанням тактичної ядерної зброї.

Як повідомляв Главред, разом із Росією провести ядерні навчання вирішила і союзниця країни-агресорки - Білорусь. За словами міністра оборони Республіки Білорусь Віктора Хреніна, ці навчання передбачають відпрацювання дій з подачі боєприпасів на засоби доставки.

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