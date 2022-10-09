У Зеленського відповіли" миротворцям", які вимагають переговорів між Україною і Росією

Михайло Подоляк відповів "миротворцям", які вимагають переговорів між Україною і Росією / скріншот

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк звернувся до "миротворців", які схиляють Україну до переговорів з Росією.

В Twitter він зазначив, що якщо "миротворці" хочуть переговорів з Росією, то їм варто переглянути фото і відео масових поховань, які влаштували російські окупанти, а також запропонувати Кремлю негайно вивести армію РФ з території України.

"Сформуйте трибунал і вимагайте видачі військових злочинців. Менше фантазій - більше реалій", - написав Подоляк.

Можливі переговори України і Росії

Раніше Зеленський сказав, що Київ готовий до переговорів з Кремлем, але тільки після того, як там зміниться влада. За словами українського гаранта, Україна намагалася домовитися з Путіним, але після анексії політичного діалогу більше не буде. Влада говоритиме тільки з новим російським керівником.

4 жовтня президент Зеленський вирішив офіційно поставити крапку в політичних переговорах між Києвом і Москвою. Він ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає, що Україна з Путіним ні про що говорити не буде. Указ глави Української держави набув чинності з дня його опублікування.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що педалючи тему переговорів Росія хоче лише виграти час.

"Ми повинні зберігати політичну принциповість. Особливо важливо це саме зараз, коли російські сили нарешті посипалися на полі бою, і наші герої щодня звільняють українську землю, село за селом, місто за містом. Щоб зупинити звільнення України, Росія почала маніпулювати темою переговорів і нібито згадала про діалог, який сама ж і відкинула, почавши цю війну проти України і проти вас всіх, проти всієї Європи", - підкреслив глава держави.

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